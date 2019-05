Un classement qui peut vous donner des idées si vous êtes indécis pour vos prochaines vacances.





Vous cherchez une destination avec des plages de rêve ? Envolez-vous pour la Croatie et plus précisément, pour la plage de Pasjača, située dans le sud du pays. L'endroit a été sacré plus belle plage d'Europe par European Best Destination. Au total, plus de 32 000 visiteurs de 116 pays ont voté pour élire leur plus belle plage. La plage de Pasjača se trouve à une demi-heure en voiture de Dubrovnik.

La plage de Pascaja © REPORTERS



La Croatie cache d'autres trésors. A la troisième place, on retrouve la plage de Nugal, sur la côte de Makarska. Au départ de Split, une heure de route est nécessaire, avant d'entreprendre 30 minutes de marche. Un petit périple, mais à la fin, la vue est à couper le souffle !

La plage de Nugal © REPORTERS