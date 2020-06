Un cahier oublié, une chaussure de gym toute seule coincée sous un tapis de sport, des bricolages qui se décollent doucement à la chaleur derrière une fenêtre, l'odeur de la craie qui flotte encore et des enfants en sueur, rouges mais triomphants se poussant vers la porte de sortie : c'est les vacances !

Oui mais... cette année, cela ne s'est pas du tout passé comme ça. Le confinement, suivi de quelque trois semaines de reprise souvent partielle des cours (et encore pas pour tous les élèves), est passé par là. Et voici donc déjà deux mois de vacances devant les enfants et les ados... Ouf ?