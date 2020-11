Une manière pour certains de tuer l’ennui en prenant du temps pour décorer sa maison, ou encore de se remonter le moral durant ce second confinement. "Le marché belge est déjà soutenu, avec beaucoup de commandes des jardineries, confirme Louis Brasseur, producteur de sapins de Noël à Neufchâteau. Attention par contre qu’avec la fermeture des commerces non essentiels, certains stands ne peuvent pas se tenir, par exemple devant les supermarchés."

Pour ceux qui ont craqué, voici quelques conseils pour faire tenir son arbre de Noël jusqu’au 25 décembre, car c’est quand même le but. "L’idéal est d’abord de se renseigner sur tous les types de sapin. 80 % des sapins sont des Nordmann, mais il y a aussi des fraseri, des nobilis ou des épicéas. Ces derniers perdent leurs épines contrairement aux autres mais peuvent avoir leur intérêt pour certains. Pour ceux qui ont déjà leur sapin, je conseille de ne pas le rentrer trop tôt. L’acheter dans une jardinerie et de provenance belge est aussi un gage de fraîcheur. Une fois à l’intérieur, il faut éviter de le mettre près d’une source de chaleur. Enfin, un sapin coupé a toujours besoin d’eau et il existe des pieds avec une réserve d’eau. Cela va augmenter la durée de conservation. Il existe aussi la solution du sapin dans son pot de culture, même si cela ne représente que 5 à 10 % des ventes", détaille Louis Brasseur.