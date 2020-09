À la mi-août, Robert Henno avait installé son mobile-home "de travail" dans la région de Hotton, près de Durbuy, avec l’intention de traquer le raton laveur. Après une semaine, il est rentré chez lui… sans une seule image : "Cela arrive ! On cherche près des cours d’eau et, sous la canicule, il y avait trop de nageurs dans la rivière. Les ratons laveurs ne sortaient pas. C’est un métier de patience et de chance. Parfois, on passe plusieurs journées sans le moindre résultat ; parfois, vous êtes installé depuis cinq minutes, et tout défile devant vous."

Il y a 35 ans que la photo animalière est son métier. La photo et le film. Sa passion a commencé beaucoup plus tôt : "À Tournai, à cinq minutes à pied de la maison, c’était la campagne. J’adorais y courir. Je rentrais en racontant ce que j’avais vu. J’avais souvent le sentiment qu’on ne me croyait qu’à moitié. À 12 ans, pour ma communion, j’ai reçu un appareil photographique. Qui me permettait de montrer à tout le monde que je n’exagérais pas. Je crois que cette satisfaction-là est à la base de ma passion."

Maman a voulu qu’il fasse des études "sérieuses" : "Sciences commerciales et financières. J’ai travaillé dans ces domaines jusqu’à 40 ans. Puis j’ai pris une année sabbatique avec d’abord un voyage au Kenya, puis un raid en 4x4 dans le Sahara avec les membres d’une association qui allait installer des pompes d’eau dans le désert. Ils m’avaient demandé de réaliser le reportage photo de leur opération."