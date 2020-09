Il s’agit de renflouer les caisses et attirer du public.

100 millions € de pertes financières à cause de la crise du coronavirus, c’est un solide trou dans les caisses du Royal Collection Trust qui gère les palais de la famille royale britannique. Pour essayer de les renflouer au mieux, les adaptations sont de mise et les idées ne manquent pas. Il faut dire que la fermeture au public de Buckingham Palace et l’annulation de son exposition estivale ont été un coup rude, comme pour la Tour de Londres et les joyaux de la Couronne.