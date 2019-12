Quelques propositions d’activités pour ne pas s’embêter une seconde pendant les congés de fin d’année.

Ça y est, les vacances de Noël sont enfin là ! Entre les deux réveillons, les dîners en famille, les feux d’artifice et les cadeaux, il y a pas mal de temps pour s’épanouir, tester, découvrir et s’intéresser. Voici donc quelques activités à faire avec les enfants pour les occuper jusqu’à la rentrée.

Au théâtre

Des marionnettes à la musique, en passant par la danse et par le texte, le festival Noël au Théâtre propose des spectacles pour toute la famille dans neuf théâtres et lieux culturels bruxellois.

Du 26 au 30 décembre 2019 dans 9 lieux bruxellois.

Ce doux spectacle de marionnettes à fils sur l’adaptation du conte de La Belle et la Bête de Mme Leprince de Beaulieu est joué du mercredi au dimanche durant les congés scolaires. C’est l’histoire d’un long voyage à l’occasion duquel le père de Belle, riche marchand, se met en quête du seul cadeau qui fera plaisir à sa fille : une rose.

Jusqu’au 19 janvier au Théâtre Royal des Cœurs de Bois, à Laeken.

Au musée

L’exposition Des ailes pour grandir du Musée des Enfants, à Bruxelles, est encore ouverte pour un bout de temps. "Elle est conçue comme un parcours en six étapes pour aider les enfants à grandir et à voler de leurs propres ailes", explique le musée.

Pendant tous les congés scolaires sauf les jours fériés légaux de 14 h 30 à 17 h, au musée des enfants à Ixelles.

Si l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme bruxellois vous intéresse, La cité des Enfants y consacre une exposition permanente qui a fait peau neuve. Un parcours interactif et éducatif permet aux enfants de découvrir le patrimoine de la capitale tout en s’amusant, et guidés par les nouvelles mascottes Marcel et Jeanne.

Du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 18 h au Civa, à Ixelles.

Les activités ludiques

Faites de vos enfants ou de votre famille les héros d’une BD, ou plus précisément d’un roman-photos. Ils choisissent leurs personnages, le lieu de leur aventure, leurs objets magiques et ensuite, ils écrivent le scénario et se répartissent les rôles. Après une séance de maquillage, ils créent des tableaux vivants qui seront pris en photo pour en faire le roman que vous recevrez dans votre boîte mail une semaine plus tard. La collation est comprise pour donner des forces aux aventuriers d’un jour.

Prendre contact avec le Wolf au 02/5121230 ou info@lewolf.be. 10 €/participant.

Pour entretenir la féerie de Noël, le Rouge-Cloître, à Bruxelles, propose aux enfants de souffler leurs propres boules de Noël. Bechou Septy, Maître verrier, vous révélera tout sur le feu et sa version du sapin de Noël. C’est également l’occasion d’en apprendre davantage sur le verre en fusion tout en apportant une dernière touche au sapin de Noël familial.

Jusqu’au 31 décembre, de 11 h à 18 h au Rouge-Cloître à Auderghem. Réservation à cavb1050@yahoo.fr ou 0477/286180. 13 € par boule réalisée.