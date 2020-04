Il reste deux semaines avant le déconfinement pour se pencher sur le désordre de nos habitations et/ou le ménage de printemps. Voici 5 conseils avisés de Céline De De Schryver, home organizer.

D'après une enquête menée par le site 2emain.be, 98 % des Belges ont des choses inutiles dans leurs placards. Principalement des vêtements jamais portés, des livres, des jouets, des décorations, des CD, des DVD et des jeux de console. L'intérêt de faire ce ménage de printemps ? La bouffée d'air frais psychologique qu'il apporte ! D'ailleurs, un Belge sur cinq estime que le nettoyage et le rangement sont bons pour la santé mentale ! On en a bien besoin aujourd'hui...

D'ici le 3 mai, il reste 15 jours pour faire le tri et commencer (ou terminer) le nettoyage de printemps. Les parcs à conteneurs étant rouverts en Wallonie à partir de cette semaine, il sera aussi plus aisé de terminer ce désencombrement.

Nous avons demandé à la home organizer et spécialiste zéro déchet Céline De Schryver de Ecozy, de nous donner quelques bons conseils pour commencer et surtout... continuer.

- Commencez facile et petit. "Ne vous jetez pas dans une cave qui déborde, cela va vous déprimer et vous ne saurez pas par où commencer. Choisissez une pièce qui ne contient pas beaucoup d'affects pour vous avec pas trop d'objets qui vous tient à coeur et commencez par un tiroir puis le placard au-dessus et faites toute la pièce". Une fashion addict commencera par la cuisine ou le salon alors qu'une dingue de petits plats et de nourriture ne se lancera pas dans sa cuisine sous peine de caler. "Peu à peu, vous allez voir qu'une structure se met en place et on passe à une autre pièce avec plus de méthode et moins d'appréhension".

- Embarquez la famille. "J'ai commencé très tôt avec ma petite fille ! A 1 ans déjà, on s'amusait, car cela doit passer par le jeu, à ranger après le repas du soir tous les jouets", témoigne Céline. Qui explique aussi que "Range !" n'est pas quelque chose que l'enfant comprend. "Il faut vraiment lui expliquer : va coucher tes poupées, mets dans la boîte tes petites figurines pour qu'elles soient ensemble, ... Après 10/12 ans, il faut lâcher prise sur les chambres, ce sont leurs espaces de liberté mais tenir bon sur les espaces communs sans relâcher sa veille !" Un adulte qui donne l'exemple sans non plus être maniaque aura aussi plus de chance d'entraîner ses enfants facilement dans un projet de désencombrement.

- Prévoyez le temps pour que ça sorte de la maison ! "Je dis toujours à mes clients qu'il faut prendre le temps de désencombrer. Car cela demande beaucoup de temps, des décisions doivent être prises. Mais ensuite, il faut absolument s'organiser pour que tout sorte de la maison le plus vite possible. "Sinon on a tôt fait de pousser des boîtes sous l'escalier, de glisser des sacs sous le lit, ... J'ai déjà vu chez des gens des boîtes remplies d'affaires datant d'il y a des années et toujours dans la maison !"

En ce moment, c'est difficile il est vrai de ne pas stocker, vu le confinement. On peut alors organiser les bacs à rangements en les étiquetant lisiblement pour s'en occuper par après et même "le noter dans son agenda car cela demande une aide logistique : une plus grosse voiture à prêter, une remorque, le temps d'aller au recyparc, dans les associations qui récupèrent pour donner une seconde vie".

- Postez sur 2ememain.be. En ce moment, 2ememain.be prolonge les annonces gratuitement. Qui plus est vous pouvez utiliser le bouton "réserver" en attendant la fin du confinement. Il vous suffira de récupérer ou d'envoyer votre objet plus tard. De cette manière, tout le monde peut continuer à acheter ou à vendre

- Réfléchissez avant de faire rentrer d'autres choses. Et c'est la spécialiste du rangement de maisons couplée à l'experte en "zéro déchet" qui parle ! "Réfléchir à ce qui n'est pas nécessaire, c'est une vraie façon de garder sa maison fluide et surtout d'adopter peu à peu une nouvelle philosophie de vie, qui, à terme, permet d'économiser et d'être plus en phase avec les challenges à relever suite à l'énorme crise que nous traversons.