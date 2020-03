Retrouvez le plaisir de manger varié et équilibré sans souffrir ni gonfler…

Qu’ils se situent au niveau de l’estomac et/ou de l’intestin, les gaz peuvent avoir plusieurs origines qui ont tendance à se cumuler. Hygiène de vie, choix des aliments, préparation et cuisson… Voici les six règles clés pour s’alimenter sans ballonner.

Adopter le bon tempo

Pour bien digérer, vive les horaires réguliers ! Toute l’activité digestive est en effet contrôlée par un réseau neurologique situé le long du tube digestif et connecté au cerveau. Le processus est perturbé quand les prises alimentaires sont trop éloignées, trop rapprochées ou ne respectent plus l’horloge biologique. On évite tout grignotage : à chaque ingestion, le processus de digestion se remet en route sans avoir parfois traité la prise alimentaire précédente.

Manger lentement, et calmement

Prendre ses repas vite et dans le stress favorise l’ingestion d’air. De plus, mal mâchés et insuffisamment imprégnés de salive, les aliments donnent brutalement plus de travail à l’estomac.

Limiter les quantités

Trop de volume fait gonfler l’estomac et le distend. Il sécrète beaucoup d’acides et d’enzymes et se contracte davantage. Cela rend la digestion longue et difficile.

Mater les fibres

Non digérées, les fibres arrivent intactes dans les intestins où elles sont fermentées par les bactéries du microbiote et peuvent avoir, notamment pour les insolubles (dans les céréales complètes, graines, oléagineux, légumineuses et dans des proportions moins importantes dans les fruits et légumes), un effet irritant. Pour les attendrir, on privilégie les fruits et légumes mûrs, on les épluche et on les épépine, on les cuit et on les mixe ou on les mouline pour casser leurs fibres. On lave plusieurs fois les légumes secs, on les fait tremper plusieurs heures en changeant l’eau de trempage et on les fait cuire au moins 1 h 30.

Réduire les graisses

Objectif maigre. On réserve aux occasions les graisses surchauffées (frites, beignets…) et travaillées (chantilly, mayonnaise…), les pâtisseries et les préparations en sauce, on limite la charcuterie (1 à 2 fois par semaine max) et le fromage (1 portion de 30 g max par jour) et on privilégie les viandes maigres (steak haché à 5 %, lapin, poulet, rumsteck, filet mignon de porc, escalope de veau…)

Boire plutôt en dehors des repas

Si boire est essentiel, cela contribue aussi, en présence d’aliments, à distendre l’estomac. De plus, la plupart des boissons autres que l’eau contiennent des gaz (soda, eau pétillante…) ou des substances irritantes (alcool) pour les muqueuses. On privilégie l’eau plate et, à l’occasion, les jus maison.