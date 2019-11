Les réservations s'ouvrent ce mardi 5 novembre.





Les fans de Marvel peuvent se réjouir: ils pourront bientôt dormir dans un hôtel entièrement dédié à leurs super-héros favoris. Disneyland Paris est en effet en train de rénover l'établissement New York pour inviter les visiteurs à (re)découvrir les histoires et personnages iconiques qui font la richesse de cet univers épique.

Le Disney’s Hotel New York -The Art of Marvel présentera également une des plus grandes collections d’œuvres Marvel du monde, avec plus de 300 pièces exposées, dont certaines totalement inédites et exclusives.

Cette rénovation inclura également un réaménagement et une modernisation de l’intégralité des chambres, qui refléteront le style urbain sophistiqué des goûts de Tony Stark. Toutes les chambres (dont les 471 Chambres Supérieures) mettront en vedette plusieurs œuvres Marvel et les 65 Chambres Empire State Club proposeront des équipements supplémentaires.

L'établissement disposera de 25 Suites spacieuses agrémentées de références aux héros de Marvel tels que Spider-Man ou les Avengers. Deux restaurants (le Manhattan et le Downtown) seront mis à la disposition des visiteurs, ainsi que deux bars. Mais petit plus non-négligeable, les petits et les grands pourront également piquer une tête dans les piscines de l'hôtel (intérieure et extérieure) ou encore profiter du sauna et du hammam.

Disney propose également une salle de fitness pour les visiteurs plus sportifs.

Il est possible de réserver son séjour dès ce mardi 5 novembre pour l'été 2020. Disney offre pour l'occasion une formule "demi-pension". Les prix sont toutefois assez élevés, dépassant presque 950 euros par nuit pour deux personnes.