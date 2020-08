Sites à l’abandon, édifices à couper le souffle, oasis de verdure ou joyaux architecturaux : la Belgique est une terre photogénique, la marque d'appareils photos Fujifilm à demandé à des photographes professionnels d'aller à la rencontre du pays pour y dénicher des paysages grandioses ou insolites. Missions accomplies, voici le top 10 des panoramas qui vous permettront d'égayer vos fils photos et d'organiser de belles excursions aux quatre coins du pays.

Les Aiguilles de Chaleux

© Fujifilm



À la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie figurent aussi les Aiguilles de Chaleux, un massif rocheux en calcaire dont la couleur varie du gris perle au noir. De belles falaises aux nuances changeantes en Belgique ? Oui, cela existe !

Nivelles et les rues étroites de Saint-Jacques

© Fujifilm



Dans la charmante ville de Nivelles, partez à la découverte des vieux quartiers médiévaux ou flânez entre les œuvres d’art qui parsèment le parc de la Dodaine. Le quartier Saint-Jacques vous entraîne sur les traces des pèlerins en route vers Compostelle. Là, on a l'impression de partir quelques siècle en arrière...

Gentbrugse Meersen

© Fujifilm



À un jet de pierre de Gand, voici la réserve de Gentbrugse Meersen. S'y élève un monument en bois blanc de huit mètres de haut, qui vous invite à grimper à son sommet pour y profiter d’un panorama somptueux. C'est en fait un mémorial de la paix qui vaut à lui seul le détour. On y immortalise le "drapeau blanc flottant au vent" avec beaucoup de poésie.

Hasselt et le street art

© Fujifilm



Plus de 80 peintures murales colorent les rues de cette commune, ce qui vaut aujourd’hui à Hasselt le titre de plus grande ville street art de Belgique. En suivant son circuit pédestre et cyclable street art, aucune de ces œuvres ne vous échappera. Un lieu hautement instagrammable !

L'Architectuurroute d'Anvers

© Fujifilm



C'est un circuit égrenant les hauts lieux architecturaux de la ville. À vélo ou à pied, il fait découvrir des coins moins connus du centre-ville et découvrire une foule de nouveaux projets. L’un d’entre eux est la nouvelle Havenhuis, un lieu de travail novateur qui offre une vue panoramique sur le port et la ville. En vous postant de l’autre côté de l’eau, l’ensemble de l’édifice se déploiera dans votre viseur. Le mieux : visiter ce lieu à la nuit tombée pour immortaliser tous les reflets du bâtiment, qui s’élève littéralement dans les airs.

Heuvelland au pays des collines

© Fujifilm



En Flandre occidentale, on peut découvrir des paysages somptueux. Depuis le Mont Rouge, la pittoresque Locre ne demande qu’à se laisser saisir. La tour de l’église et ses quatre tourelles surplombent cette oasis de verdure. Par beau temps, vous profiterez d’une vue imparable sur Locre, mais aussi sur Neuve-Église et même sur le nord de la France ! Au coucher du soleil, toutes les couleurs se fondent, c'est magique !

Ostende

© Fujifilm



La cité balnéaire d’ Ostende a plus d’un atout dans son sac, notamment sa jetée, d’où on a une vue exceptionnelle sur la ligne d’horizon.

Vollezele dans le Brabant flamand

© Fujifilm



Dans cette entité de la commune de Gammerages dans le Brabant flamand, vous tomberez nez à nez avec une œuvre monumentale, « Le Viol d'Europe », du sculpteur belge Koenraad Tinel. Une création remarquable, de huit mètres de haut et de près de neuf mètres de long qui représente la princesse phénicienne Europe, représentée telle une Vénus de l’antiquité.

Le Tombeau du Géant à Bouillon

© Fujifilm



Près de Bouillon, vous pourrez aussi découvrir un autre patrimoine remarquable de Wallonie : le *. Grimpez au sommet de la colline du Tombeau du Géant, une vue panoramique à couper le souffle qui fera penser que vous êtes en Suisse mais non, juste en Ardenne.

Le Grand-Hornu

© Fujifilm



En Wallonie aussi, on compte de nombreux joyeux, d'ailleurs l'Unesco y a classé de nombreux sites au patrimoine mondial. Comme le site du Grand-Hornu, dans le Hainaut,avec son ancienne mine de charbon. Laissez libre cours à votre imagination pour immortaliser ce site sous tous les angles.

> Voir aussi le top 10 des lieux et bâtiments extraordinaires inscrits à l'Unesco à visiter en Belgique

La gare de Liège-Guillemins

© Fujifilm



La gare de Liège-Guillemins, créée par l’architecte catalan Santiago Calatrava, sort résolument du lot. Empruntez l’un de ses escalators pour vous rendre au premier étage, là, on peut jouer avec son appareil et immortaliser ses perspectives.