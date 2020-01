On a pu voir le couple héritier grand-ducal très souriant assister aux célébrations officielles de la nouvelle année la semaine dernière.

Le prince Guillaume avait fêté 5 jours plus tôt son 38e anniversaire tandis que la grande-duchesse héritière en aura 36 très bientôt, le 18 février prochain. Cette cérémonie avec le grand-duc Henri était la première après l’heureuse annonce de la grossesse de la princesse Stéphanie du Luxembourg. Une naissance qui va faire la joie du couple et qui était attendue, huit ans après le mariage de Guillaume et Stéphanie. Le Grand-Duc était également accompagné d’Alexandra sa plus jeune fille, âgée de 19 ans.

En revanche, la grande-duchesse Maria Teresa n’avait pu être à ses côtés, retenue au chevet de son frère Luis Mestre, au plus mal et admis dans un service de soins intensifs.