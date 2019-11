Ce qu’on peut en attendre

Pourquoi ça fonctionne : juste après une séance de yoga, la tension diminue et l’effet est durable si la pratique est régulière. Dans une revue d’études publiée en mars dernier par la célèbre Mayo Clinic, les patients hypertendus ont vu baisser leur tension systolique (le premier chiffre) de 5.00 mmHg en moyenne et leur tension diastolique (le second) de 3.9 mmHg au bout de 2 à 3 mois, avec 3 à 4 séances de 25 min à 1 h par semaine. (...)