D’après une enquête réalisée par Listen auprès de bénéficiaires d’écochèques, 54% de ceux-ci sont plus attentifs aux enjeux écologiques depuis qu’ils en bénéficient. C’est une évolution de 15% en deux ans.

Voici un petit calcul pour montrer que l'écochèque n'est pas anecdotique, loin s'en faut. En 2019, il y avait 1 850 000 bénéficiaires de cet avantage extra-salarial. Sachant qu' 1 € d’éco-chèque utilisé permet d'épargner 1 kg de CO2, Olivier Bouquet, le président de l’association VIA a multiplié pour nous : " Au total, l'utilisation des éco-chèques durant l’année dernière a permis une économie de CO2 estimée à 274.000 tonnes de CO2. L’équivalent de 14 millions de voyages aller-retour en voiture entre Bruxelles et Ostende ou des émissions annuelles en CO2 de 26.915 Belges".

Les plus touchés positivement par l'octroi d'éco-chèques ? Les Bruxellois ! "Ils sont plus de 60% à avoir modifié leur manière de consommer grâce à eux. Ce comportement est d’ailleurs modifié au-delà des écochèques puisque ces bénéficiaires achètent ensuite également des produits plus écologiques et durables avec leur salaire", explique Olivier Bouquet.

Toutes régions confondues, c'est d'ailleurs la lampe LED qui est la plus achetée avec ces écochèques. En Wallonie, on se tourne davantage vers l'électroménager, en Flandre, les écochèques font baisser la facture en ce qui concerne la mobilité et les hobbies (vélo, matériel de jardin) tandis qu'à Bruxelles, ils sont plus particulièrement dépensés dans des magasins de bricolage et bio.

Voici le top 10 des catégories de produits les plus achetés avec les écochèques en Belgique :

Multimédia & Électroménager Jardin Éclairage Vélos Achats de produits bio Rénovation & Construction Do it Yourself Produits durables en bois Seconde main & Réparation Tourisme

> Infos sur comment et où dépenser ses écochèques sur myecocheques.be