L’ancienne Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville, outre sa remarquable préservation et son charme inimitable, est également un pôle culturel riche en événements. En cette rentrée, les rendez-vous à ne pas manquer se bousculent à ses portes.

Étoilée au Guide Michelin et classée Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye de Villers témoigne de 850 ans d’histoire, du Moyen Âge à nos jours. Dans le cadre de son engagement dans le développement durable, elle propose cinq jardins offrant une variété de plantes médicinales, ornementales ou encore liées aux senteurs. Mais la mission de l’Abbaye va beaucoup plus loin. En effet, à travers son asbl, elle vise à assurer la gestion, la valorisation, l’animation, la sensibilisation, la promotion et le développement du site. Cela se traduit à travers sept axes : le tourisme, la culture & le patrimoine, le divertissement & l’éducation permanente, l’artisanat & le terroir, la nature & le bien-être, l’engagement social, et l’économie & la maîtrise budgétaire.

Des produits artisanaux et locaux

La production des bières de l’Abbaye brassées sur place a redémarré il y a peu : la V et la IX sont donc à nouveau vendues à la Boutique de l’Abbaye. Mais vous y trouverez aussi d’autres produits fabriqués sur place, ou issus de producteurs de la région : des vins d’abbayes cisterciennes, du fromage à la bière IX, des Pekets et limonades aromatisés, des confitures diverses et vinaigres aromatisés, des vins de fruits et de fleurs, du miel, des biscuits…

Profitez de la réalité augmentée !

Bien que séculaire, l’abbaye n’en n’est pas moins innovante : elle propose désormais une tablette multimédia à réalité augmentée. « L’ardoise » permet notamment d’accéder à divers contenus multimédias scénarisés. La réalité augmentée superpose en outre des images de synthèse à la perception de la réalité. Concrètement, on peut introduire des personnages imaginaires issus du passé dans l’architecture actuelle, et même montrer ce qui a disparu (par exemple le chœur de l’église tel qu’il était au Moyen Age).

© Villers-la-Ville



Les événements à venir... et à ne pas manquer !

L’expo « Portraits d’avenir »

Parmi les immanquables de la rentrée, épinglons l’expo itinérante « Portraits d’avenir », 35 photos grand format de jeunes en cours de formation professionnelle. Ils ont tous entre 15 et 24 ans. Après avoir connu des périodes difficiles, ils ont repris le chemin de l’insertion socioprofessionnelle grâce à des formations. Celles-ci étaient cofinancées par le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’emploi des jeunes en Wallonie et à Bruxelles. A découvrir du 7 septembre au 3 novembre durant les heures d’ouverture de l’Abbaye, de 10h à 18h et jusqu’à 17h à partir du 1er novembre. Le billet d’accès à l’Abbaye permet de visiter l’exposition sans supplément.

Sublimes pierres sculptées

Dans le cadre des journées du patrimoine, plusieurs pierres sculptées de l’abbaye (qui ont pris un coup de jeune grâce à la technique de l’aérogommage) pourront être découvertes lors d’une visite guidée. A savourer ces samedi 7 et dimanche 8 septembre à 14h, 15h30 et 17h. Places limitées, réservation indispensable.

Le jardin du yoga

La deuxième édition du « Jardin du Yoga » se déroulera le dimanche 8 septembre de 10 à 20h sur le thème de la gratitude. Grande nouveauté de l’année : il y aura aussi du yoga destiné aux enfants, du yoga du « rire » et de la méditation de pleine conscience. Réservations en ligne.

Festival médiéval

Autre rendez-vous phare de la rentrée : le festival Ombres & Lumières. Un véritable retour dans le temps autour de la thématique les bâtisseurs du Moyen Age. En pratique, le public se retrouvera au milieu des bâtisseurs et dans des constructions d’époque. 17 campements de compagnies européennes seront établis, soit un déploiement de près de 300 personnes dans l’Abbaye. A chaque pas, les participants côtoieront des hommes et des femmes costumés en chevalier, en moine, en saltimbanque, en tavernier... A découvrir les 14 et 15 septembre de 10 à 23h le samedi, et de 10h à 18h le dimanche. Prévente jusqu'au 10 septembre et réservations en ligne.

Mustii en concert

Le jeune artiste bruxellois Mustii, de son vrai nom Thomas Mustin, sera en concert à l’Abbaye ce samedi 28 septembre à 21h. Cet auteur, compositeur, chanteur et metteur en scène se nourrit notamment des influences des années 80, de la synthpop en passant par la new wave. Sa pop hybride, glam et théâtrale se construit autour de son instrument principal, la voix. Tickets en vente sur Ticketmaster et à la FNAC.

Trail de l’Abbaye

Pour les sportifs, la cinquième édition du Trail de l’Abbaye se déroulera le samedi 5 octobre. Le parcours emmènera le sportif confirmé ou le simple amateur, adulte ou enfant, à la découverte des sentiers et des bois de la commune de Villers-la-Ville, avec en apothéose le démarrage de la course dans l’Abbaye. Le trail compte 5, 10, 17 & 30 km. Une course pour les enfants (nés après le 2 octobre 2008) d’1 km est également prévue. Contact et inscriptions : www.traildelabbaye.be – info@traildelabbaye.be

Concert du Duo ZikZag

Alchimie de l’accordéon et du violoncelle, ce duo féminin multiplie les couleurs et propose un univers musical très personnel : nostalgie de la vieille Russie, enthousiasme Klezmer, magie du monde celtique, sensualité et émotion du tango, senteurs d’Orient et autres... En 2019, elles ont sorti leur premier album EP, « Sin Palabras ». Découvrez Mélanie et Anne (toutes les deux professeurs à l’académie de musique de Wavre), le vendredi 11 octobre à la cave romane du Moulin abbatial.

En pratique

L’Abbaye est ouverte en haute saison (du 01/04 au 31/10), entre 10h-18h, tous les jours.

Pour toutes infos complémentaires : www.villers.be/fr/agenda.