Le kiosque se définit comme un élément d’architecture légère, destiné à l’agrément en provenance du Moyen-Orient. L’étymologie du terme provient du persan (un objet servant à fournir de l’ombre) et du turc, désignant une construction en bois recouverte d’un parement de pierres qui servait principalement de résidence d’été ou d’hiver dans l’ancien palais impérial Topkapi, et prenait la forme d’un belvédère ou d’un petit pavillon de jardin avec toit.

Au cours du 18ème siècle, les multiples influences orientales en Europe firent du kiosque un élément important dans la décoration des jardins. Prisé de la noblesse européenne, le kiosque permettait aussi bien d’admirer le paysage bucolique entourant demeures et châteaux que d’organiser en plein air un concert de musique ou une pièce de théâtre.

Au début du 19ème siècle le kiosque quitte le cadre exclusif du jardin, pour agrémenter désormais l’urbanisme de la ville et offrir une scène protégée par un toit mais restant ouverte et légère, propice à l’organisation d’un divertissement : il devient le kiosque à musique ou à marionnettes autour duquel se déroulent danses, fêtes ou spectacles.

Le kiosque devient lieu de commerce sur un trottoir pour la vente de journaux

C’est sous l’impulsion du préfet de la Seine Georges Haussmann qui a dirigé les grands travaux de transformation et de rénovation de Paris que les premiers kiosques à journaux y ont vu le jour, le 15 août 1857, le long des grands boulevards. Ils étaient déjà dotés d’un système lumineux éclairant la voie publique la nuit.

La France faisant la distinction entre le buraliste tenancier d’un bar-tabac, et un marchand de journaux ; mais le kiosque désigne bien toute petite boutique de commerce établie sur la voie publique.

En Belgique, toutefois, les deux sont liés et le libraire (et non le journaliste ni le journalier) est la personne qui vend à la fois des articles de presse et de tabac.

Jadis, les journaux belges étaient vendus en deux éditions, celle du soir étant même datée du lendemain. Des vendeurs de journaux itinérants annonçaient les titres du jour, par après la presse s’achetait dans des kiosques ou aubettes, implantés ci et là le long des principales artères des villes. Le kiosquier, kiosquaire ou kiosquiste y vendait des journaux, des revues, des livres, des cartes postales et les billets de la Loterie, d’abord coloniale avant de devenir nationale.

À présent, le kiosque à journaux a presque disparu du paysage urbain, victime de la technologie et des nouveaux moyens de communication.

Le libraire est devenu aussi papetier, livreur de colis, bureau postal, marchand de timbres, propose tous les articles scolaires et même des boissons.

Quelques kiosques à musique ornent encore certaines places publiques, et même le kiosque promontoire protégeant l’agent de police réglant la circulation au milieu d’un carrefour fortement encombré a aussi disparu, victime des ronds-points et des feux de circulation.