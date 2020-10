Ça y est enfin ! Le restaurant-pizzeria du prince Emanuele Filiberto de Savoie, prince de Venise et du Piémont a ouvert ses portes au n°1091 sur Broxton Avenue dans le quartier de Westwood à Los Angeles.

Le chantier avait pris du retard en raison de la pandémie. C’est en 2016 que le prince Emanuele Filiberto, 48 ans, avait lancé dans un premier temps un food truck avec l’enseigne Prince of Venice, jeu de mots avec son titre princier et le quartier de Venice Beach à Los Angeles.

Il y vendait des pâtes fraîches avec un beau succès au rendez-vous, ayant choisi les meilleurs produits dont de la mozzarella, de l’huile d’olive et des truffes. Les Américains avaient adhéré, surtout s’agissant d’un vrai prince de sang.

Né en 1972 à Genève, Emanuele Filiberto est le fils unique du prince Victor Emmanuel, prince de Naples, fils du roi Umberto et de la reine Marie José d’Italie, née princesse de Belgique. Le prince de Venise est donc l’arrière-petit-fils du roi Albert Ier et de la reine Elisabeth. Il est l’un des cousins du roi Philippe.

La famille royale d’Italie étant en exil depuis 1945, il a grandi en Suisse où il a décroché un bac scientifique avant de commencer des études d’architecture puis de travailler dans la finance. Il a posé le pied pour la première fois en Italie en 2002. Depuis, il a été très présent sur la scène médiatique italienne, commentant des rencontres de football, participant à différentes émissions de téléréalité, à "Danse avec les stars", au renommé Festival de la chanson de San Remo (il a terminé deuxième) mais aussi dans la mode (la marque Prince Tess) et sur le terrain politique, se présentant sans succès à différentes élections et ayant lancé au début du confinement un mouvement de réflexion et de redynamisation de ce pays dont il serait aujourd’hui prince héritier.

Marié depuis 2002 avec l’actrice française Clotilde Courau avec qui il a eu deux filles Vittoria bientôt 17 ans, princesse de Carignan et Luisa, 14 ans, princesse de Chieri, il vit entre Los Angeles, Paris (où résident son épouse et leurs filles), Monaco, Genève (où sont établis ses parents) et l’Ombrie où il possède un domaine avec production d‘huile d’olive.

Fort du succès de son food truck, celui qui fut l’un des amis intimes de Johnny Hallyday, s’est donc lancé dans un projet de restaurant. L’aventure a été parsemée d’embûches puisqu’il avait pour objectif d’ouverture en janvier 2020.

À la carte, des pâtes, des lasagnes, des arancini, des panini, des pizzas et des desserts comme le tiramisu, à consommer sur place, à emporter ou à se faire livrer. L’occasion pour le prince de rappeler à sa clientèle américaine que la célèbre pizza Margherita a été créée pour son ancêtre la reine Margherita d’Italie.

Le 11 juin 1889, le roi Umberto Ier d’Italie est en visite à Naples en compagnie de son épouse la reine Margherita. Née à Turin et fille du prince Ferdinando de Savoie, duc de Gênes, Margherita est réputée pour sa grande élégance, son goût des belles parures et surtout son excellent sens relationnel qui ont rapidement fait d’elle une personnalité très populaire. Elle avait en tous les cas le sens du détail, veillant à revêtir lors de ses déplacements des tenues folkloriques des régions qu’elle visitait.

Selon ce qui se raconte de génération en génération à Naples, la reine aurait demandé à Camillo Galli, responsable des cuisines royales que le plat préféré de la population napolitaine lui soit préparé dans les cuisines du palais royal de Capodimonte, l’une des deux résidences royales napolitaines.

Il fut ainsi fait appel à Raffaele Esposito, chef pizzaïolo. Il se rendit au palais avec les in­grédients suivants : pâte à pizza, tomates, basilic et mozzarella. La reine Margherita fit ensuite savoir par courrier au chef Esposito qu’elle avait adoré sa recette. La pizza est alors baptisée "Margherita" en hommage à la reine. Les ingrédients composant la pizza sont de plus aux couleurs du drapeau italien : rouge, blanc et vert. La pizzeria, aujourd’hui rebaptisée pizzeria Brandi (du nom des descendants d’Esposito) a toujours pignon sur rue en la salita Sant’Anna di Palazzo à Naples. En 2017, à l’occasion des 128 ans de la création de la pizza Margherita, le prince Emanuele Filiberto était d’ailleurs spécialement venu à la pizzeria pour enfourner une pizza.