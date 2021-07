L’École des Arts joailliers de Paris se situe à proximité immédiate de la place Vendôme célèbre pour abriter les plus grandes maisons joaillières. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une école qui propose des formations mais aussi des conférences et des expositions.

Après ouverture et fermeture, l’exposition "Jean Vendome, artiste joaillier" est prolongée jusqu’au 28 août. Elle est gratuite comme les conférences, il suffit de s’inscrire au préalable via le site de l’École.

L’École s’est adaptée en cette période de crise sanitaire et a développé des conférences en ligne en direct. Au programme le 7 juillet prochain à 13 heures "Le goût de Marie-Antoinette : modes, bijoux et meubles précieux". Le 20 juillet à 13h ou 18h, une visite guidée virtuelle de la somptueuse exposition "Pierres précieuses", en collaboration avec la Maison Van Cleef&Arpels qui se tient en prolongation jusqu’au 22 août 2021 au Muséum national d’Histoire naturelle.

À découvrir : 360 minéraux, gemmes et objets d’art des collections du Muséum dont des pièces des anciennes collections des rois de France, 250 créations de la Maison Van Cleef&Arpels dont des parures de la famille royale d’Égypte et 50 prêts exceptionnels de Mines ParisTech, du musée de la Légion d’honneur et de grands collectionneurs privés internationaux.

>>> École des Arts joailliers - 31, rue Danielle Casanova - 75001 Paris - https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr