Qu’est ce qui possède 26 os, quelque 30 articulations, plus de 20 muscles ; une centaine de ligaments et 7 200 terminaisons nerveuses et qui est essentiel à notre équilibre ? Le pied humain ! Dur à la tâche (c’est le seul membre du corps à porter autant de poids), souffrant souvent en silence (mycoses cachées entre les orteils, peau craquelée peu esthétique mais sans douleur la plupart du temps), il doit en plus supporter quotidiennement l’humidité de la transpiration due à ses 62 glandes sudoripares au centimètre carré ! Et quand enfin on le libère de chaussettes et de chaussures, la peau s’assèche, les ongles cassent et les bactéries sont à l’affût !

Les podologues sont peut-être les seuls à s’en soucier constamment. Et Léonard de Vinci qui le qualifiait de “chef d’œuvre” au vu de son architecture complexe ! Un pied peut cependant vous faire souffrir de mille maux : déformations posturales (pieds plats, pieds creux,…), pathologies de la peau et des ongles, ongles incarnés, cors, durillons,…

Mais même sans plaies, bobos ou pathologies désagréables, “on aurait tout intérêt à soigner ses pieds, si négligés en été, comme en hiver, on se sentirait plus légers”, explique Natalia, esthéticienne qui ne compte plus les pédicures à rallonge, faute de soins réguliers. Ce qui conduit à la prolifération des champignons, ennemi numéro 1 du pied. Des mycoses qui amènent à des plaies au niveau des ongles. Pour s’en prémunir, deux parades : “D’abord, on évite de se couper les ongles trop courts”, insiste Muriel Montenvert, podologue en France. Ensuite, on se méfie des eaux des piscines par exemple. Et si l’on porte des nu-pieds, on lave ses pieds une fois rentré !

En cette période caniculaire, chouchouter ses pieds, c’est se faire plaisir aussi. On commence par remplir une grande bassine d’eau tiède, on y met du gros sel et quelques gouttes d’huiles essentielles (menthe, lavande par ex.) on laisse tremper minutes, détente et sensation de fraîcheur assurée ! On gomme (avec un produit spécifique pied), on rince et on râpe avec modération et l’on pose une crème bien riche. On protège d’une socquette durant une bonne heure. C’est le minimum à faire au moins une fois par semaine.

Régulièrement, on pourra couper au carré ses ongles, les limer doucement et les masser à l’huile d’amande douce… Que l’on soit un homme ou une femme.