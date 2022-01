Cathy Assenheim est psychologue clinicienne, spécialisée en neuropsychologie. Elle n’a pas son pareil pour expliquer de façon simple les phénomènes complexes à l’œuvre dans les têtes et les organismes qui nous conduisent à l’anxiété, à être douloureusement fatigués mais sans repos ou pire : épuisés jusqu’au burn out. Dans son nouveau livre Je suis épuisé.e ! (Ed. De Boeck), elle revient en détail et en pratique sur tout ce qui est à l’œuvre derrière l’anxiété, le surmenage, le burn out. Et donne des pistes pour mesurer son épuisement, pour le soigner aussi. Car oui, ces états de fatigue physique et mentale se soignent comme une maladie physiologique et pas (seulement) à coups d’antidépresseurs et de rendez-vous psy. "Il faut rétablir l’équilibre hormonal et endocrinien pour retrouver un peu d’énergie." En se donnant la possibilité de retrouver de l’énergie physique, on pourra alors aller plus loin et chercher les causes profondes et psychologiques de cette fatigue vitale aux causes multifactorielles.

Quels sont les signes physiques à tenir à l’œil quand on se sent anxieux, surmené, épuisé ?

Il faut être attentif à l’évolution de sa fatigue, repérer si on arrive à se reposer. J’appelle ça la maladie des gens sans repos : la fatigue nerveuse est masquée par une suractivité, une irritabilité, une déconcentration. On est crevé mais on ne tient quand même pas en place. Par exemple, on se fait couler un bain pour se relaxer mais on y reste 3 minutes, on veut se reposer dans un fauteuil, on n’arrive pas à calmer sa tête, on a des montées d’irritabilité et de stress à coup de "il faut". S’il survient en plus des réveils vers 4 h du matin avec insomnie, on comprendra que la fatigue nerveuse est installée. Deuxième grande catégorie de symptômes : le corps épuisé va accaparer toute la production de sérotonine, l’hormone du bien-être mais aussi l’hormone du sucre. On est là dans une phase anxieuse, avec des compulsions sucrées vers 16 h, des gros coups de pompe en fin de journée, de la déconcentration encore. Et des insomnies, des réveils vers 2 h du matin. On aura aussi des postures de crispation douloureuses.

Mais que se passe-t-il ?

Tout ça découle d’une réponse physiologique, du corps. La clé, ce n’est pas que la tête, ce sont les glandes surrénales. Elles sont le chef d’orchestre de notre adaptation et de notre réactivité. Elles agissent notamment sur la thyroïde, produisent du cortisol qui aide à tenir jusqu’à l’épuisement soudain, physique et nerveux. Le burn out, c’est une surcharge d’adaptation. Certains seront plus solides, c’est génétique mais surtout les stimuli d’agression sont tous différents.

Comment agir ?

Il est plus qu’utile d’établir un bilan physiologique fonctionnel avec des analyses sanguines, salivaires ou urinaires qui détermineront rapidement les dérèglements pour commencer à les réguler. Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin : les antidépresseurs et la psychothérapie sont loin d’être la réponse première dans ces cas.

On peut aussi se supplémenter avec du magnésium, c’est le ciment de notre système nerveux. Les boosters de sérotonine, à prendre vers 16/17 h avec un en-cas sucré sont aussi vivement conseillés en ce moment. De même que tous les complexes à base de plantes adaptogènes comme le rodiol ou l’ashwagandha, en pharmacie. En 48 h, on se sentira déjà mieux ! En cure de 3 semaines, c’est idéal.