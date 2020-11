Le 21 mars 1963 très exactement, le pénitencier d’Alcatraz surnommé – non sans fierté – par la justice américaine “la prison des prisons” et par les incarcérés, “le rocher du désespoir” fermait définitivement ses portes. D’Al Capone à George “Machine Gun”, les criminels les plus endurcis de la bannière étoilée ont broyé du noir derrière les barreaux peints en rose de ce bunker inviolable. Tous ont rêvé d’évasion mais peu concrétisèrent ce fol espoir. Jusqu’à ce qu’un trio d’hommes déterminés trouve la faille. Par leur audace, le génial Frank Morris et ses compagnons venaient de discréditer “The Rock” et, sans le savoir, d’accélérer l’arrêt de mort de la plus célèbre des forteresses. Visite guidée.