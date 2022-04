Faire manger 5 fruits et légumes par jour à ses enfants n’est pas toujours chose aisée. Pour leur faire aimer les pommes, nous vous proposons des activités créatives qui mettent à l’honneur ce fruit aussi juteux que croquant.

Un hibou en dessert.

Commencez par les ailes en coupant l’avant et l’arrière de la pomme. Piquez des cure-dents dans ces deux tranches et placez-les de chaque côté de la pomme. Utilisez une deuxième pomme et découpez-la en forme de V. Mettez les 2 tranches de côté et faites des trous à hauteur des yeux que vous pourrez remplir avec des raisins secs. Utilisez ensuite l’une des 2 tranches et découpez-la en 3 petits triangles pour former les oreilles et le nez et placez-les à l’aide d’un cure-dent. Pour finir, placez la tête sur le corps du hibou avec un cure-dent. Idéal comme décoration de table ou comme idée originale pour un dessert !

Des biscuits moelleux

Vos enfants n’aiment pas les pommes en tranches ? Cachez-les dans de délicieux biscuits moelleux qu’ils pourront vous aider à préparer. Préchauffez le four à 170 °C. Coupez 100 g de beurre à température ambiante en petits cubes. Épluchez 2 pommes Pink Lady et coupez-les en cubes. Dans un bol, mélangez 2 œufs et 80 g de sucre de canne. Ajoutez le beurre et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Mélangez ensuite 350 g de farine et 16 g de poudre à lever et tamisez-les petit à petit sur le mélange au beurre. Vous obtiendrez une pâte très souple, légèrement collante. Ajoutez les pommes et mélangez. Formez des biscuits à l’aide d’une cuillère et déposez-les sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson. Faites cuire 20 minutes puis saupoudrez de sucre glace.

Un mocktail pomme-fraise

Pour changer du traditionnel jus de pomme, réalisez un mocktail pomme-fraise. Pressez le jus d’un citron vert et mélangez-le avec 1 canette de limonade au gingembre et 1 bouteille de jus de pomme-fraise. Servez dans un verre rempli de glaçons et ajoutez des tranches de pommes pour la décoration.

Un tote bag original

Procurez-vous un tote bag et proposez à votre enfant de le décorer. Comment ? Coupez une pomme en 2 et trempez-la dans de la peinture de la couleur de votre choix. Mettez un morceau de carton dans le sac pour éviter que la peinture ne s’infiltre de l’autre côté du sac. Tamponnez ensuite le tissu et laissez sécher pendant 3 heures.

Faire manger 5 fruits et légumes par jour à ses enfants n’est pas toujours chose aisée.

On ne dira jamais assez combien les fruits et les légumes sont importants pour une alimentation saine et équilibrée.