Quoi de mieux, entre deux réveillons (même réduits au petit comité que le Covid et la situation sanitaire nous inflige), que de profiter de la trêve des confiseurs pour brûler quelques calories et se remettre en forme ? Toujours avec le concours du coach sportif professionnel, Maxime de Maximal Coaching , on vous propose cette semaine un session d'entrainement sportif à domicile, toujours accessible à tous, peu chronophage (elle ne vous prendra que trente minutes, mais trente minutes à fond si vous voulez que ce soit efficace) et sans matérial précis : il vous suffira, cette semaine, de faire appel à un objet que vous avez tous à la maison : une chaise !

Le tout s'inscrit dans une série, entamée par La DH en décembre avec Maximal Coaching, afin de permettre à ceux qui sont privés de sport durant ce confinement (light) ou qui souhaitent simplement se remettre en forme, de passer à la pratique facilement. Les épisodes précédents sont disponibles ici, ici et ici.

Le circuit de cette semaine cible à la fois le haut et le bas du corps, il est plus axé renforcement musculaire que cardio. Il débute par 5 répétitions du Bulgarian Split Squat par jambe, une variante de l'essentiel squat, exercice clé pour le travail des jambes et fessiers (avec une action non-négligeable sur les abdominaux également).

On enchaîne ensuite avec une série de 10 Dips, pour travailler les triceps, les épaules et les pectoraux. Conservez le dos bien droit et assurez-vous de bien aligner les coudes avec les épaules en fin de répétition. On poursuit avec une variante plus tonique des squats, les squats sautés, à exécuter 10 fois. Pour finir, un peu de gainage avec une déclinaison de la célèbre planche intitulée planche tape épaule. Cette variante a le bénéfice de vous placer sur trois appuis plutôt que quatre lorsque vous "tapez l'épaule", ce qui renforce le travail à fournir par votre sangle abdominale. Si ce dernier exercice vous semble trop accessible, vous pouvez l'exécuter au sol, comme une planche classique, avec une position de départ push-up. L'enchaînement de ces quatre exercices représente un tour d'un circuit total qui doit en comporter 5 pour compléter l'entraînement de la semaine.

Bon entraînement, et surtout, pour paraphraser coach Max, une bonne année "pleine de bonnes résolutions sportives !"

> Pour aller plus loin dans votre remise en forme, Maximal Coaching propose à ceux qui le souhaitent des programmes personnalisés. Il peut être contacté sur Instagram, Facebook ou sur son site internet.