Soutien, entraide, rencontres régulières, échange d'aide, sororité : depuis plus de 10 ans, les Mompreneurs forment un réseau de mamans entrepreneurs en Belgique pour accompagner des projets d'entreprise au féminin. Et cela ne fait que grandir, en diversité des projets et des activités comme en nombre de membres.

L’association des Mompreneurs n’est d'ailleurs pas un organisme d’accompagnement à la création d’entreprise ni une couveuse d’entreprise (ou une coopérative d’activité), c’est un réseau professionnel et social féminin dont le fonctionnement est basé sur la solidarité et les partenariats entre ses membres.

Et il était normal qu'avec l'experience acquise, le réseau dépasse les frontières. Les Mompreneurs de Belgique viennent de rejoindre "WE’RE IN ! Women Entrepreneur in Action !", un projet qui propose plusieurs cycles de formation à destination des créatrices d’entreprises.

Des formations, des ateliers des rencontres en Europe

Un réseau d'entraide qui agrandit considérablement les moyens puisque "We're In" rassemble 6 partenaires : le cabinet Eléo Conseil, la pépinière d’entreprises Lincubacteur, l’Université espagnole de Vigo, un groupement d’entrepreneurs espagnols, l’association des Mompreneurs de Belgique et l’Université allemande de Sarre. Alors que la population féminine en Europe est de 52 % de la population, les femmes ne représente que 30% des chef d'entreprise.

De quoi aider activement et concrètement à surmonter les obstacles, nombreux, auxquels sont confrontés les femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat. Le manque de reconnaissance, une confiance en elle chahutée, un moindre accès aux sources de financement, etc. L’Association des Mompreneurs s’est lancée dans ce défi en y emmenant ses 250 membres, pour les aider à grandir davantage.

Et pour cela, le mot-clé, c'est la formation. Elle sera accentuée au sein de l'association mais l'échange sera également agrandi aux 5 autres structures dédiées aux femmes à travers l'Europe. Un projet qui trouve toute sa place en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.