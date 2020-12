Véronique Musumeci a découvert le stand up paddle voici trois ans. Une passion dévorante qu’elle partage volontiers

Si, à la ville, elle occupe des fonctions managériales dans le domaine de l’industrie de l’orthodontie, c’est à la campagne, en pleine nature, que Véronique Musumeci est la plus épanouie. Mieux : c’est quand elle “marche sur l’eau” que cette tout juste quadragénaire, passionnée de voyages et de photographie, se sent véritablement en phase avec le monde. Un plaisir qu’elle a découvert en montant pour la première fois, en Macédoine, sur une planche de Stand Up Paddle (SUP).