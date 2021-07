Cette famille prend la route vers 8 h et quitte Mons, Bruxelles ou Liège. Direction le Sud Luxembourg et la frontière française. Nous sommes en plein mois de juillet, mais ça roule plutôt bien. Dix heures, arrivée à Bouillon ! Eh oui, déjà ! Comme elle a bien préparé son voyage, elle se dirigera d’abord vers l’un des plus beaux points de vue de Belgique : le Tombeau du Géant. Situé à Bottassart, à dix minutes du centre-ville, ce site vient récemment d’être remis au goût du jour : nouveau chemin d’accès, nouveau parking et quelques mobiliers urbains vous permettront de jouir encore mieux de l’endroit. Le temps de s’équiper (chaussures de marche, sac à dos, jumelles), de s’approcher du point de vue et de contempler… Le spectacle est à couper le souffle. La vallée de la Semois s’étend à perte de vue. Direction ensuite le bas de la colline, pour une marche d’une quinzaine de minutes sur un chemin pas toujours régulier. Attention donc où on met les pieds ! sur le parcours, plusieurs endroits permettent d’admirer la vallée, différemment.

Arrivée au bord de la Semois, une pause… s’impose. “Il fait calme ici !” dira-t-on sans doute. Effectivement, on est au cœur de la nature, seuls les bruits des oiseaux et de la rivière sont perceptibles. Une fois la balade terminée, il faut remonter. Courage ! Direction le centre-ville de Bouillon pour la suite du programme.

Les restaurants sont légion et on ne peut que conseiller ceux qui proposent des plats typiquement locaux. Chez celui-ci par exemple, la truite ardennaise est au menu. Il y a aussi les charcuteries et fromages du coin. Ne pas oublier d’acheter du Pâté Gaumais pour le retour. Sans oublier l’une des bières phares de la région : l’Orval.

L’après-midi, un peu de repos sur ces pédalos pour la digestion. “Pas besoin d’être sportif, il suffit de se laisser dériver vers le petit barrage. Attention tout de même à ne pas tomber dans la Semois”, dirait ce loueur. Sur la Semois, le paysage est tout aussi agréable. Le côté gauche offre une vue sur la partie plus commerciale de la ville, avec plusieurs hôtels situés au-dessus de la colline qui rappellent le côté touristique. Le tourisme, c’est évidemment la ressource principale de Bouillon. Tandis qu’à droite, c’est le Bouillon historique…

Le château de Godefroid et de Vauban



Le spectacle son et lumière en soirée : unique en Belgique ! © Laurent Trotta

Afin de profiter au mieux de la ville, plusieurs formules sont proposées par la Maison du Tourisme. Le City Pass est sans doute celle qui offre le plus de choix. Avec un seul ticket, il est possible d’accéder à 3 sites incontournables : le Musée ducal, l’Archéoscope Godefroid de Bouillon et bien évidemment le château. Une visite de celui-ci permettra de connaître les différents personnages historiques, ceux qui ont marqué la ville au cours des siècles. Une visite qui dure environ une heure trente et qui comporte aussi un spectacle. “Le fauconnier viendra jusqu’à vous avec des hiboux, des chouettes, des aigles, des buses, des vautours et bien sûr des faucons. Il vous donnera des explications et laissera les rapaces vous montrer d’incroyables vols”, prévient la personne à l’accueil. Le soir, le nouveau spectacle son et lumière (inauguré mi-juin) viendra couronner cette journée. “Il s’agit de mapping-vidéo, une technique qui permet de diffuser des images sur le mur intérieur du château. Que dit l’histoire ? Elle retrace les grandes dates qui ont marqué la ville. C’est unique en Belgique”, ajoute-t-elle. À ce stade, deux options : rentrer à la maison ou… dormir sur place. À vous de choisir. N’oubliez pas que cette famille cet été, c’est peut-être la vôtre…

Si vous êtes en voiture…

À 25 km de Bouillon, certains villages valent le détour. On pense ici à Chassepierre, connu pour son célèbre festival en été. Florenville, plus animée et où la chocolaterie Edouard propose des glaces artisanales. L’abbaye d’Orval, Herbeumont ou encore Chiny… situés en Gaume. En pleine nature, de nombreuses balades sont possibles le long de la Semois. De l’autre côté de la Province (Namur), Vresse-sur-Semois est parfois surnommé par les locaux le “petit Bouillon”. Certes, pas de château en vue, mais un paysage tout aussi joli qui n’a rien à envier à la cité de Godefroid. Bref, il y a du choix dans la région. Mieux vaut y rester au moins 2/3 jours pour tout voir….

Mais encore...

La passerelle du Moulin de l'Epine, la Ramonette, le Belvédère, le zoo, …

D’autres lieux tout aussi intéressants…

Ce ne sont pas les bonnes adresses pour se restaurer qui manquent à Bouillon, loin s’en faut. Des moules ardennaises, à la Godefroy, à l’Orval… Plus de 35 préparations différentes de moules ! Même à la Côte belge, bien des mouleries n’en proposent pas autant. À Bouillon, il y a “le Roy de la moule.” Et aussi plus de 350 références de bières au Marché de Nathalie, un magasin incontournable. Après la restauration, une bonne grimpette jusqu’aux panoramas de la Ramonette et du Belvédère, sur l’autre rive. Il faut avoir de bonnes jambes, mais le spectacle en vaut la peine avec une vue imprenable sur la ville et le château. La passerelle du Moulin de l’Epine, en pleine nature, un autre endroit idéal pour la promenade. L’abbaye cistercienne Notre-Dame de Clairefontaine (1935) à Cordemoy est située le long de la Semois, dans un vrai havre de paix. Son église est accessible au public le dimanche et jours fériés et il est possible de participer à la prière des Sœurs Trappistines. Les enfants aiment généralement ce genre d’endroit. Au zoo/parc animalier, plus de 500 animaux répartis en 90 espèces de races familières ou exotiques les attendent. Les tigres, jaguars ou lions sont parmi les animaux les plus observés, vu leur réputation.

Comment venir à Bouillon

Bouillon, en venant de l’autoroute Namur ou Liège, prendre sortie « Bouillon/Paliseul/Sedan » et suivre Bouillon.

Syndicat d’Initiatives : Esplanade Godefroid 1 - 6830 Bouillon

TEL : 0032.(0)61.46.42.02