Eh oui ! il n’y a pas qu’à Bastogne que les musées retraçant un pan de l’histoire (la guerre) existent. Pour s’en convaincre, on prend d’abord la route vers Vielsalm, et plus précisément dans le village de Bihain. En haut de la colline, on débouche sur l’ASBL83 RD Thunderbolt DIV et un vieux wagon qui vient d’être restauré. Une structure en bois qui a une “bien mauvaise histoire” à raconter. “C’est dans le même type de wagon qu’Henry Kichka, cet homme d’origine juive, et qui habitait la commune de Vielsalm au moment d’être déporté dans les camps de concentration, a été transporté vers les camps de la mort en 1942”, explique Christian Richard, l’un des bénévoles du musée.

Ce wagon appartenait autrefois à la SNCB. Devenu vétuste, il fallait lui redonner vie en 2021. Construite en 1917, la structure en bois était en effet dans un état de délabrement avancé. À l’intérieur du musée, pas mal de photographies d’époque et de costumes centrés sur la 83e Division d’Infanterie américaine qui a participé à la Bataille des Ardennes et libéré le village de Bihain lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Une adresse que les passionnés du genre apprécieront sûrement, d’autant que notre guide se fera toujours un malin plaisir à raconter quelques anecdotes liées à son village, que lui seul connaît…

Quelques kilomètres plus loin, le musée MHM44 raconte l’histoire de la bataille de Manhay du 23 décembre 1944 jusqu’à la libération des derniers villages le 7 janvier 1945. Le “Bulge Relics Museum”, ou encore le” musée des vestiges de l’offensive des Ardennes”, c’est l’autre nom qu’on lui donne, présente aux visiteurs, sur plusieurs niveaux d’un ancien bâtiment historique, des milliers de vestiges de l’offensive des Ardennes retrouvés pour la plupart dans la région de Vielsalm et de la Baraque de Fraiture.

Un parcours parsemé de vitrines, de photos, de documents, de films d’époque, mais aussi de véhicules et de mannequins qui vous font revivre ces heures sombres de l’hiver 1944-1945 qui a vu s’affronter les forces américaines principalement aux troupes d’élite des SS Panzerdivisions.

Ces trois musées, situés à proximité, devraient largement vous occuper durant cette journée où vous plongerez dans l’Histoire…

La Roche, “the place to visit” ! © L.Tr.

Voir tous les musées de la Province de Luxembourg en une seule journée est impossible. Il va falloir choisir ou… revenir.

Une autre bonne commune à découvrir, c’est La Roche-en-Ardenne. Là-bas, le Musée de la Bataille des Ardennes est le seul musée à présenter une section britannique. Et pas que ça bien sûr. “Bien entendu, les troupes américaines et allemandes ainsi que leurs armements respectifs y sont largement représentés. Mais le musée s’est donné la vocation de mettre l’accent sur le rôle joué par les Britanniques lors de la contre-offensive alliée du 3 au 16 janvier 1945 et la libération des villages de la rive gauche de l’Ourthe. Les vétérans britanniques ont d’ailleurs bien ressenti et apprécié cet effort du musée à leur donner une juste représentation, et ils reviennent régulièrement en visite à La Roche. Des vétérans des régiments impliqués lors de la libération de la ville ont d’ailleurs offert au musée des pièces d’équipement et des uniformes que l’on peut retrouver au premier étage du musée”, expliquent les responsables.

La veste de combat du Lieutenant-Colonel Cathhaert, commandant du 7e Bataillon Black Watch de la 51st Highland Division qui libéra la ville de La Roche-en-Ardenne le 11 janvier 1945 ou la veste de combat du Lieutenant-Colonel Lord George Scott, commandant en second du 1st Northamptonshire Yeomanry Regiment qui soutient la 51e Highland Division lors de la libération de la ville de La Roche-en-Ardenne le 11 janvier 1945, y sont notamment exposés. Un trésor que ces passionnés ne lâcheront à aucun prix et qui ne trouvent pas ailleurs.

À proximité du Luxembourg © L.Tr.

La Province de Liège regorge aussi de trésors cachés. Si on doit en mettre un en avant, on pense notamment au Musée Décembre 1944, situé à La Gleize (B-4987). Il propose un parcours chronologique et thématique d’un tournant de l’histoire de la deuxième guerre mondiale, l’échec de la contre-offensive allemande de décembre 1944 visant la reconquête de la Belgique libérée quelques mois auparavant par les Alliés. Une autre vision de la guerre. Dans la Province de Namur et proche de la frontière française, le Musée du Souvenir Mai 1940 à Haut-le-Wastia (Anhée) est atypique. Les salles présentent aux visiteurs des cartes, des photos souvent uniques, de l’armement et des uniformes avec de nombreuses explications. Des scènes grandeur nature et des films montrent le cadre des combats et les conditions de vie des différents soldats. Un plan en relief du champ de bataille (6 m²) permet aux visiteurs de visualiser les difficultés du terrain et de localiser les différentes actions.

Toutes les adresses

Vielsalm: 11janvier45.skyrock.com ; www.mhm44.be ; www.bulge-relics-museum.be/

La Roche-en-Ardenne: Rue Chamont 5, 6980 La Roche-en-Ardenne, Belgique. 0032 84 41 17 25. info@batarden.be et www.batarden.be

La Gleize: www.museedusouvenirmai40.be/

Haut-le-Wastia (Anhée): www.december44.com/fr/histoire.htm