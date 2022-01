Les Thermes de Boetfort permettent de mettre votre vie sur pause à quelques kilomètres de Bruxelles.

Vous connaissez désormais bien cette rubrique et nous savons que vous appréciez nos “Escapades“. Notre objectif est limpide: vous faire voyager, peut-être même un peu rêver, sans pour autant vous envoyer aux Seychelles, à la Martinique ou aux Galapagos. De la mer du nord à Spa, de Bruxelles à Tournai, notre Belgique regorge de destinations à la fois dépaysantes, gastronomiques et récréatives. Au cœur d’un hiver que personne n’aime vraiment avec une sorte de blues lancinant qui pointe son nez à cette période de l’année, nous avons décidé de vous emmener dans un endroit accueillant, chaud, à l’atmosphère envoûtante et dans lequel vous pouvez vous faire dorloter et vous poser le temps de quelques heures ou d’une journée complète (des séjours de plusieurs nuits sont même possibles): les Thermes de Boetfort.