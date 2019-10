Découverte de trois lieux incontournables de la capitale pour les amateurs d'Escape Rooms.

500m2 d’aventures au mont des Arts

Au pied du Mont des Arts, Enygma est la plus grande Escape Room de Belgique, avec 500 m2 d’aventures. Deux jeunes entrepreneurs bruxellois se sont entourés d’artistes locaux, artisans et scénographes qui ont dessiné et réalisé les décors de 5 aventures inédites : Sherlock, le temple Maya, la résidence de M. Fogg, le Nautilus et l’école de sorcellerie. Le tout est géré par des équipements technologiques mis au point par des ingénieurs de l’ULB pour rendre les aventures toujours plus immersives. Indice de qualité : un game master dédié est assigné à chaque équipe. À certains endroits, il doit se partager entre différentes escape rooms.

Criminel ou détective

À deux pas du Manneken Pis, Escape Prod propose 3 escape rooms pour jouer aux shérifs et aux bandits : la plus simple propose de s’évader à la manière des Dalton coffrés par Lucky Luke ; l’intermédiaire plonge dans l’ambiance d’un musée où les joueurs sont une bande de professionnels chargés de dérober une antiquité égyptienne en échappant au système de sécurité ; le plus compliqué propose au contraire de revêtir la peau d’un enquêteur qui doit dénicher des tas de preuves pour confondre un génie criminel. Escape Prod propose aussi, en plein air, un jeu de piste intitulé le secret de Manneken Pis. Un jeu un peu moins onéreux qu’une escape room à essayer par beau temps.

100 m2 pour les claustros

La spécificité d’Escape Rush à Ixelles, c’est de proposer un espace de 100 m2 en guise d’escape room, là où certaines ne dépassent pas 20 ou 30 m2. Voilà qui rassure les personnes pensant, à tort ou à raison, souffrir de claustrophobie. Elles peuvent être rassurées ; à aucun moment elles ne sont enfermées dans une pièce. Elles ont toujours la possibilité de revenir en arrière et sortir s’il le faut. Deux intrigues à indices sont proposées dans le cade de voyages dans le temps : l’une à la Maison blanche qui a été le théâtre d’un vol hors du commun ; l’autre dans un sous-marin duquel trois missiles balistiques seront lancés. Sauf si l’équipe remplit sa mission en moins d’une heure !