Le projet de construire une piscine à ciel ouvert à Bruxelles, qui ne cesse de revenir sans toutefois se concrétiser, est l’occasion de se souvenir qu’avant les premiers parcs d’attraction, privilégiant les sensations fortes, les familles se rendaient pour se délasser dans des solariums : un parc comprenant une piscine olympique extérieure et chauffée avec plongeoirs, entourée d’une vaste zone gazonnée servant de solarium naturel, d’une cafétaria avec terrasse, de jeux pour enfants et de tables de ping-pong. Le plus célèbre étant celui d’Evere, entre 1934 et 1978.