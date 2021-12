Dans les coulisses du savoir-faire belge et du luxe à travers les BEL Experience Days, tout ce week-end.

Le but de l’opération que nous allons évoquer ici est avant tout de faire découvrir au grand public des maisons typiquement bruxelloises, synonymes de luxe, de beau, de bien-être, de savoir-faire, de respect du travail bien fait - et des travailleurs. Certes, les produits ou services que les entreprises du BEL (Brussels Exclusiv Labels) ne sont pas à portée de toutes les bourses mais le but des BEL Experience Days, ce week-end, n’est pas de vendre un produit mais de le faire connaître et comprendre.

Dix-neuf d’entre elles seront ainsi accessibles, l’occasion étant trop belle de découvrir des métiers dont certains seraient souvent perdus chez nous sans ces entrepreneurs passionnés qui, un jour, se sont dit qu’il n’y avait pas de raison d’abandonner ce type de produits à une globalisation galopante qui fait que, dans la mode, par exemple, les mêmes boutiques vendent les mêmes accessoires à Tokyo, New York, Londres, Milan ou Paris. "Le BEL, c’est aussi une volonté de lutter contre le nivellement par le bas", explique la directrice de l’association, Sophie Helsmoortel, par ailleurs à la tête de Cachemir Coton Soie, magasin situé dans le quartier Brugmann, à Ixelles. "Tirer les gens vers le haut est une vraie mission : il y a la culture, le savoir-faire, la passion. Quand on inclut cela dans nos métiers, cela a du sens. Dans le panel de nos membres, par exemple, on a de jeunes entrepreneurs, comme le lunetier Ludovic, et des maisons quasi bicentenaires comme la biscuiterie Dandoy."