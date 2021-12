Le Victoria&Albert Museum à Londres présente jusqu’au 8 mai 2022 l’exposition Fabergé in London : Romance to Revolution. La duchesse de Cambridge, diplômée en Histoire de l’Art de l’Université écossaise de Saint-Andrews, l’a visitée avec émerveillement ce jeudi.

Carl Fabergé né en 1846 à Saint Petersbourg devint fournisseur de la Cour impériale de Russie en 1884 sous le règne de l’empereur Alexandre III. Il était aussi l’orfèvre attitré des cours royales de Suède, Angleterre et Thaïlande.

Il est passé à la postérité avec ses célèbres œufs de Pâques, summum du raffinement et de l’audace à la fois joaillière et mécanique. Les membres de la famille impériale russe s’offraient des œufs au moment de Pâques. Chaque œuf en émaux et pierres précieuses contenait une "surprise" en lien avec le récipiendaire.

Fabergé ouvrit en 1903 sa seule boutique à l’étranger à Londres. Sa dernière adresse était sur New Bond street. Il a fui la Russie lors de la révolution en 1918 trouvant d’abord refuge à Berlin avant de s’installer en Suisse. Il ne s’était jamais remis de la chute des Romanov et de la fin de ce monde de fastes qu’il avait tant côtoyé. Il s’est éteint à l’âge de 74 ans, malade du cœur à Pully en Suisse en 1920. Il est enterré à Cannes.

Parmi les 200 somptueuses pièces présentées dans cette exposition, se trouve un œuf impérial qui fit le troisième offert par Alexandre III à son épouse l’impératrice Marie Feodorovna (ils sont les parents du dernier tsar Nicolas II) en 1887. Les œufs ont fait l’objet d’une vente massive par les bolcheviques et ont été rachetés par des familles royales notamment d’Angleterre et par de riches mécènes américains. On peut en voir une bonne partie dans un musée de Saint-Petersbourg et au musée du Kremlin à Moscou.

Cet œuf de 1887 fut longtemps porté disparu. Mis en vente à New York en 1964 sans qu’il ait alors été identifié comme une création de Fabergé, il a été retrouvé par hasard par un chineur sur un marché dans le Midwest en 2011. L’œuf est serti et strié d’or jaune, il est posé sur un piédestal tripode avec des pattes de lion ciselées, ceinturé de guirlandes d’or coloré suspendues à des saphirs cabochons bleus, surmontées d’arcs sertis de diamants roses. Il contient en guise de surprise une montre pour dame de Vacheron Constantin avec un cadran en émail blanc ainsi que des aiguilles en or serties de diamants.