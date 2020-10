C’est notre chouchou du mois : après le livre, voici Ze Jeu. La famille (presque) Zéro Déchet est de retour et c’est une rudement bonne idée. D’abord, il faudra jouer les bricoleurs du dimanche et construire leur maison. Ensuite, c’est une sorte de jeu de l’oie, où l’on avance sur un plateau en lançant un dé. Chaque case entraîne une action, une question, un peu de chance où, à l’inverse, pas de bol du tout. En fonction des réponses que vous apportez, vous ramassez des déchets. Celui qui en a amassé le plus à la fin de la partie a gagné.