Le scoop : un collier de pâtes fait maison, cela peut être vraiment très beau (la preuve ici) ! Et un produit de beauté DIY très utile pour une maman.

Dans la vie d'une mère, il y a toujours une place attendrie devant les cadeaux de fête des mères qu'apportent ivres de fierté les petits enfants ! A chaque fête des mères, on se reprend à penser à ce fameux collier de pâtes où à cette boîte à camembert décorée pour devneir une boîte à bijoux. Sans oublier la carte dessinée contenant le poème appris de haute lutte par certains...

Cette année, le dimanche 10 mai, pas de cadeaux de fête des mères préparés à l'école... Ce qui n'empêche pas d'avoir des idées à la maison, que les partenaires ou un membre de la famille peut initier.

Proposer le bon bricolage selon les âges

Voici les idées que Laidya Van Thieghem qui propose cre@box des box et abonnements de bricolage pour les enfants selon leur âge nous partage.

Les maternelles (boîte 4 ans) ont besoin d'activités courtes durant lesquelles les petits mettent en pratique leur motricité comme enfiler des (grosses) perles sur un fil, faire du tissage avec du papier ou du tissu, apprendre à couper droit une carte, coller des autocollants pour faire un décor. "On peut leur expliquer le but mais laisser leur créativité s'exprimer", explique Laidya.

A 9 ans, les enfants sont prêts pour des noeuds solides, des bricolages en fil de fer, des choses plus motivantes et plus techniques qui augmente encore leur part de créativité. "Pour la Saint-Nicolas, je leur avais prévu de faire des doudous avec des chaussettes remplies de polystyrène et de leur faire des habits : ils aveint le mode d'emploi, ils pouvaient faire les vêtements qu'ils voulaient par contre !"

A 6 ans, "ils peuvent passer plus de temps que les maternelles pour le même type de bricolage et même rejoindre les plus grand, cela dépend de l'enfant".

On peut commander la boîte spéciale bricolage de fête des mères de cre@box ici , "Depuis deux semaines, je n'ai plus aucun problème de délais de livraison", explique Laidya Van Thieghem qui poste le mercredi et le dimanche les box livrées deux jours après en moyenne.

© Cre@box



Une petite carte de compliment

Cela fait toujours autant plaisir, avec un beau dessin à la clé ou alors aider son enfant à réfléchir à "Maman tu es... " ( des idées sur le blog de bloghoptoys.fr ) ou encore l'aider à écrire un petit poème, comme celui-ci.

Un peu de magie

C'est tout simple et Stéphanie Schertz partage cette idée sur Pinterest.

Jouer avec les photos

Les enfants adorent se mettre en scène alors autant les laisser déborder d'imagination en jouant avec les photos d'eux-mêmes.

Un porte-photo

On peut aussi fabriquer facilement un porte photo avec un socle et du fil de fer que l'on travaille en forme de coeur. Ou simplement avec quelques bout de ficelle, de laine et un morceau de bois !

Envoyer une carte postale fun

Avec Fizzer notamment, on peut faire des montages entre des "frames" et des photos familiales , envoyées par la poste, c'est faisable en quelques clics et vraiment ludiques pour toutes les mamans (et les enfants, même adultes !) > Fizzer le site

Au plus simple, au mieux

Vous n'avez rien sous la main, on peut faire des merveilles avec une pierre (un peu plate), une boîte que l'on customise, un cadre que l'on repeint et que l'on orne d'une photo; un collier de nouilles colorées que l'on aide son enfant à fabriquer et qui peut être très beau en fin de compte ! Ici la preuve de la merveille de collier que l'on peut fabriquer avec des farfalle !

Un produit de beauté fait maison

C'est Sylvie Droulans, la spécialiste du zéro déchet qui livre des "recettes" toutes simples dans son livre "Zéro Déchet - Guide pratisue pour la maison". Comme ce gommage sucré-salé : 4 cs de sucre en poudre - 1 cs de gros sel - 2 à 3 cs d'huile végétale (jojoba, huile d'olive, ...) 3 gouttes d'huile essentielle de lavande (optionnel). On mélange tous les ingrédients ensemble. Pour 1 a 2 gommages du corps entier (se conserve quelques jours seulement).

Utile : du film alimentaire recyclable

On aime bien aussi sur le site Zéro Carabistouille la recette du film alimentaire réutilisable à partir de tissu.

Des muffins à la peau de banane

Là non plus Sylvie Droulans ne jette rien ! La recette est ici sur son blog

Une bougie, lueur de l'espoir

A partir de récupération de vieilles bougies, on peut faire des merveilles !