Le terme de "First lady" remonte presque aux origines de la nation américaine. La première première dame, Martha Washington, épouse du premier président des États-Unis George Washington, était déjà communément appelée "notre Lady Présidente", avant que le terme n’évolue, tout comme le rôle des femmes qui l’ont incarné tout au long de l’histoire. "Les Américains aiment élire un couple", explique Dominique Simonnet, auteur avec Nicole Bacharan, de First ladies (éditions Perrin). "En ce sens, la First lady représente assez bien le paysage de son époque, à la fois sur le plan de la santé démocratique et des relations entre les hommes et les femmes. Regardez la First lady et vous verrez comment va l’Amérique".

Quel est le rôle de la First lady ? Y a-t-il un texte de loi qui le définit ?

"Il n’y a pas de statut pour la First lady. Son rôle public n’est pas défini, ce qui a toujours créé une situation difficile pour les titulaires de cette fonction. La First lady est toujours sur une ligne d’équilibre. Elle doit être dévouée à son président mais pas soumise. Elle doit le soutenir mais sans prendre d’initiatives politiques. Elle est forcément la conseillère la plus proches de son mari et peut lui dire la vérité puisqu’elle n’assume pas une fonction, contrairement aux "courtisans" qui tournent autour des chefs d’États. Mais elle ne doit pas être une éminence grise non plus. Elle doit être assez présente aux côtés du président mais il faut qu’elle reste discrète. Ce statut est extrêmement difficile à exécuter et très difficile à vivre. Au fil de l’histoire, la condition des premières dames américaines a été très compliquée. Beaucoup ont souvent souffert de ce statut."



