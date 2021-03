Les occasions de se réjouir en ces temps incertains sont rares. Le Coronavirus entretient un climat pesant sur le monde et la Belgique n’échappe pas à la règle.

Dans ce contexte anxiogène, les succès de nos champions sportifs apportent un peu de baume au cœur des passionnés et, depuis le début de l’année, ceux-ci ont, heureusement, été largement servis.

Quelques exemples. En cyclisme, le premier monument de la saison, Milan-San Remo, a couronné le Louvaniste Jasper Stuyven, auteur d’un final époustouflant. Sur la 3e place du podium, est monté Wout Van Aert, vice-champion du monde de cyclo-cross à Ostende, fin janvier puis vainqueur autoritaire de deux belles étapes, au sprint et dans le contre-la-montre, sur Tirenno Adriatico.

© BELGAIMAGE

De son côté, Tim Merlier s’est adjugé trois semi-classiques (le Grand Prix Samyn, le Grand Prix Jean-Pierre Monsere et Bredene-Coxyde) alors que le Wallon Tim Robeet enlevait le Nokere Tour.

Reste à confirmer dans les grandes classiques du printemps (le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, l’Amstel Gold Race…) et pourquoi pas dans d’autres épreuves de prestige comme Gand-Wevelgem ou la Flèche Wallonne. En attendant, le retour aux affaires du phénomène Remco Evenepoel au Tour d’Italie.

Lors des championnats d’Europe d’athlétisme indoor, disputés au début du mois de mars, à Torun, en Pologne, le doublé historique de Nafissatou Thiam et de Noor Vidts dans le pentathlon féminin, la chevauchée fantastique de la Montoise Elise Vanderelst, médaillée d’or du 1.500 mètres, et les exploits de Thomas Carnoy (le bronze en saut en hauteur) et d’Isaac Kimeli (l’argent sur le 3.000 mètres) ont largement fait oublier la contre-performance relative des Belgian Tornados (5e place dans le 4x400 mètres).

Cette large moisson illustre la bonne santé de l’athlétisme belge et est annonciatrice de Jeux olympiques passionnants.

Mais nos couleurs ne brillent pas seulement sur les pistes de tartan. En juin, si la Covid le veut bien, les Belgian Cats, autrement dit les membres de l’équipe nationale belge de basket féminin, disputeront, en France, le championnat d’Europe de la discipline, avant de se présenter aux JO de Tokyo. Élue équipe de l’année 2020, la sélection nationale s’est, en effet, qualifiée successivement pour les Jeux et pour l’Euro à l’occasion de tournois qu’elles ont largement et joliment dominés. Les Belgian Cats, sixièmes au ranking mondial et troisièmes du classement européen, feront tout, sauf de la figuration.

© BELGAIMAGE

De la même façon, les basketteurs ont conquis de haute lutte leur billet pour l’Euro 2022 (le 5e de suite), en terminant premiers de leur groupe, grâce notamment à l’apport de leurs “expatriés”, qui évoluent au plus haut niveau des championnats turc, français ou israélien.

S’il n’y a hélas plus de club belge de football en lice dans les coupes européennes, plusieurs Diables évoluant à l’étranger brillent de mille feux. Romelu Lukaku, serial buteur, est parti pour remporter le championnat d’Italie avec l’Inter Milan et Kevin De Bruyne va en faire autant en Angleterre, avec Manchester City, alors que les exploits de Dries Mertens (Naples), Thibaut Courtois (Real Madrid) et Youri Tielemans (Leicester) sont célébrés chaque semaine.

Quant aux Diables Rouges, ils demeurent solidement installés au faîte du classement mondial (ayant rencontré mercredi passé les Gallois dans leur premier match qualificatif pour la coupe du monde 2022 au Qatar, ils ont gagné 3 – 1).

Pendant ce temps-là, les Red Lions (à savoir les internationaux belges de hockey), champions du monde et d’Europe en titre, occupent la première place du classement de la Pro League, sorte de championnat réunissant les neuf meilleures nations du monde. Avec 32 points en 13 matches, les Red Lions, invaincus à ce jour, devancent les Pays-Bas (18 points en 11 rencontres), l’Australie (14 en 8 matches) et l’Allemagne.

De leur côté, les cavaliers belges, champions d’Europe par équipes en 2019 grâce à Jos Verlooy, Gregory Wathelet, Jérôme Guery et Pieter Devos, sixième mondial, ont bien entamé la saison des concours hippiques, l’Anversois Niels Bruynseels devenant le premier leader du Global Champions Tour, grâce à sa victoire dans la manche d’ouverture, le Grand Prix de Doha. Aux Jeux de Tokyo, nos cavaliers et leurs montures s’aligneront avec de sérieuses chances de médailles.

Que dire, par ailleurs, du titre conquis par Joachim Gérard dans le simple de l’Australian Open de tennis pour moins valides et de celui d’Elise Mertens dans le double dames des mêmes internationaux ?

On citera, enfin, en vrac et en oubliant peut-être l’une ou l’autre performance, les bons résultats de Thierry Neuville dans les premiers rallyes automobiles de l’année, le succès probant de Toma Nikiforov au Grand Prix de Tachkent de judo ou l’accession du boxeur bruxellois Ryad Merhy au titre de champion du monde WBA des poids lourds-légers.

Bref, grâce aux sportifs et aux sportives belges, il y a eu, il y a et il y aura sans doute de bonnes raisons d’oublier pour quelques heures ce maudit Coronavirus.

