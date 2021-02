Des pentes toutes blanches, des étangs gelés, un soleil radieux, c'est beau et cela fait du bien au moral ! Tout le monde ne pense plus qu'à en profiter. Et d'une façon bien précise semblerait-il...

Ainsi sur 2ememain.be, deux produits ont fait l'objet de recherches frénétiques ces derniers jours : on compte 182 fois plus de recherches en 1 semaine de luges, qui passe de 31 le 1er février à... 5670 recherches le 7 février (doublant en volumes par rapport au jour d'avant !). Tandis qu'en 4 jours, les patins connaissent aussi un boom, de 93 à 1511 !

Alexandra Vidanovski, directrice de 2ememain.be en plaisante : "Chez 2ememain nous n'avons pas besoin de regarder la météo pour savoir quel temps il fera ! Depuis quelques jours, nous constatons que les gens recherchent en masse des luges et des patins, et sur cette base, nous pouvions parfaitement voir venir la vague de froid. Les patins et les luges sont des choses dont vous n'avez pas besoin très souvent avec notre climat. Il est donc idéal de les acheter en seconde main."