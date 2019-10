Cette jeune entreprise belge vous propose de donner de l'argent en regardant simplement deux pubs.

Planter des arbres, aider des personnes sans abri ou nourrir des animaux sont des projets qui vous tiennent à cœur mais vous n'avez ni le temps ni les moyens d'offrir concrètement votre aide ? Une jeune entreprise bruxelloise, GiveActions, a peut-être la solution. À l'instar de ce qui se fait déjà en France via Goodeed, notamment, la nouvelle entreprise propose de faire des dons simplement en regardant des pubs et sans débourser un euro donc. Si le principe peut paraître très consumériste, détrompez-vous, les projets sont exclusivement environnementaux ou sociaux, tout comme les entreprises triées sur le volet pour vous vendre leur pub.

2 minutes par jour

Le principe est on ne peut plus simple. Après avoir installé leur application hyper intuitive et ludique sur votre smartphone, il vous suffit de choisir le projet que vous souhaitez soutenir. Pour le moment, trois choix s'offrent à vous : la Croix Bleue de Belgique (pour la protection et du bien-être des animaux), la société royale forestière de Belgique (pour planter des arbres) et l'ASBL l'Ilot (offrir des repas aux personnes sans abri). Pour passer à l'action, il vous est simplement demandé de regarder une (ou deux maximum) vidéo d'une trentaine de secondes faisant la pub d'une association active en Belgique et qui promeut un projet vert ou social comme la Ruche qui dit oui ou Happy hour market, pour ne citer qu'eux. Les entreprises paient pour être présentes sur la plateforme, et l’argent généré par la vision d’une vidéo est distribué au projet choisi. Plus on regarde, plus on donne mais la plateforme limite à deux vidéos par jour.

Coup d'oeil sur l'application. © GiveActions Concrètement, l'argent versé par l'association qui fait sa pub (entre 10 et 25 centimes) est divisé par deux. La moitié sert à couvrir les frais de fonctionnement (frais de serveur, de marketing et administratifs) de GiveActions et l'autre moitié est directement reversée aux associations. À raison de deux vidéos par jour tous les jours, il est possible de faire un don entre 5 et 10 euros par mois et par personne.

Avec un peu plus de 1500 utilisateurs déjà inscrits, Elias, Gaspard et Maxime, les jeunes cofondateurs, font le pari de récolter jusqu'à 10 000 euros par mois dans le meilleur des scénarios. L'argent est directement reversé à des associations qui agissent chez nous pour le bien de la planète et des gens. À titre d'exemples, depuis son lancement la plateforme a déjà permis de créer 600 m² de réserves naturelles via Natagora, offrir 600 minutes de cours à des élèves en difficulté par la Schola ULB ou encore de planter 150 arbres en Belgique grâce à la société royale forestière. "En tant qu’étudiants, nous n’avions pas l’argent pour réaliser un don", confie Maxime. "De plus, entre nos études et différentes activités, nous n’avions pas non plus le temps de faire du volontariat de manière régulière. Nous étions frustrés de ne pas pouvoir agir concrètement, comme de nombreux camarades." On est donc face à une excellente initiative qui permet aux jeunes de faire la différence sans dépenser leurs sous et en un clic.