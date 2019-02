La marque italienne a lancé à la vente un pull noir au col montant orné d'une grosse bouche rouge entourant les lèvres de celle qui le porte. Une véritable caricature des personnes noires qui a fait réagir vivement.





Gucci a présenté très rapidement ses excuses sur les réseaux sociaux et retiré de la vente ce pull qui a fait rapidement scandale. Et on peut le comprendre : le long col du pull en question, noir, remonte jusqu'au milieu du visage et une bouche ornée de grosses lèvres rouges est découpée dans le tissu. Plus "blackface" que ça, c'est difficile.

La commercialisation de ce pull qui ressemble à un "passe-montagne" (qui coûte plus de 800€ tout de même) tombe en plus en plein Mois de l’histoire des Noirs aux Etats-Unis et qui indigne d'autant plus.

"Gucci présente ses excuses pour l'offense causée" par ce pull. "Nous confirmons que le produit a été immédiatement retiré de tous nos magasins et de notre site en ligne", a écrit dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Twitter la griffe appartenant au groupe français Kering.

Gucci réaffirme que la "diversité est une valeur fondamentale" et estime que cet "incident" est une "leçon" donnée "à son équipe et au-delà".

En décembre dernier, une autre marque italienne, Prada, avait retiré d'un de ses magasins new-yorkais des petits personnages noirs aux grosses lèvres rouges.

Il y a quelques semaines également, Dolce et Gabbana avait été accusé de racisme en Chine, après la diffusion de clips montrant une femme aux traits asiatiques, tentant maladroitement de manger une pizza ou des spaghettis avec des baguettes, sous la direction d'une voix masculine aux commentaires ironiques sur ces "petits bâtons servant de couverts".