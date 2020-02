Elle propose des circuits tracés, des cartes téléchargeables et des endroits accessibles en transports.

Le ciel bleu de ce vendredi donne des envies d'escapades. Et pourquoi ne pas profiter du week-end et des vacances scolaires qui s'annoncent pour découvrir les beaux coins de notre plat pays ? Pour nous y aider, Helloways a déjà commencé à recenser quelques destinations bucoliques accessibles en transports en commun pas trop loin de chez nous.

D'abord lancé en France, le concept a peu à peu pris racine chez nous. Elle propose en effet des randonnées principalement aux alentours de Bruxelles et sur la frontière française. De quoi s'extirper des grandes villes pour trouver ce qu'il y a de plus naturel à deux pas de chez nous. L'objectif ? Contenter les amoureux d'air frais enfermés toute l'année au milieu du béton.

Exemple de randonnées nature. © Helloways Une fois l'inscription finalisée, il suffit d'indiquer votre ville pour voir les randonnées qui se trouvent autour. En Belgique, c'est uniquement Bruxelles qui est bien représentée pour le moment mais les randonnées proposées s'étendent jusque Malines, Hal ou Rixensart. À chaque fois, elles indiquent le nombre de kilomètres, la durée estimée de la boucle, le type de chemins empruntés, le genre de paysages traversés, etc. Le tout accompagné d'une petite description de la balade, des indications sur le chemin à prendre et d'un plan détaillé. La fiche de chaque balade est téléchargeable au format PDF ou dans un fichier GPS. Il est également possible de soumettre ses propres randonnées.

Il n'y a plus qu'à prendre le train et s'échapper.