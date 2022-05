Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg étaient les 11 et 12 mai en visite d’État au Portugal à l’invitation du président de la République Marcelo Rebelo de Sousa. Le couple grand-ducal était arrivé le mardi 10 mai afin d’être frais et dispos pour ces deux jours de visite.

La grande-duchesse Maria Teresa souffre de la phobie de l’avion. Elle ne participe donc pas aux visites trop lointaines comme en son temps au Japon où sa fille la princesse Alexandra l’avait remplacée.

Cette visite était aussi d’ordre économique. Une importante délégation de chefs d’entreprise accompagnait le couple. Il s’agit de la deuxième visite d’État au Portugal depuis le début du règne du grand-duc Henri en 2000. La communauté portugaise au Luxembourg est la plus importante du pays avec 94 000 ressortissants.

Mercredi, Henri et Maria Teresa ont été reçus avec les honneurs militaires par le président Marcelo Rebelo de Sousa au Palais de Belem à Lisbonne. Le Portugal fut une monarchie jusqu’en 1910 avec la chute du roi Manoel II. Le grand-duc Henri a du sang portugais puisqu’il est l’arrière-arrière-petit-fils de l’infante Marie José de Portugal (1857-1943), mère de la reine Elisabeth, grand-mère de sa mère la princesse Joséphine-Charlotte de Belgique. Son grand-père paternel le prince Félix de Bourbon-Parme est le fils de l’infante Antonia de Portugal, fille du roi déchu Miguel Ier.

Le grand-duc et la grande-duchesse ont visité l’église Sainte-Marie au monastère des Hiéronymes où ils ont rendu un hommage au célèbre poète Luis Vaz de Camões. Ils ont ensuite été accueillis par le maire de Lisbonne avant de parcourir les quartiers historiques à bord du célèbre tramway jaune.

Au soir du premier jour de visite, le grand-duc et la grande-duchesse ont assisté à un dîner de gala au palais national d’Ajuda. Maria Teresa de Luxembourg portait pour l’occasion le diadème de diamants qui avait été offert par la Belgique à la princesse Joséphine-Charlotte à l’occasion de son mariage avec le grand-duc héritier Jean de Luxembourg.

Au deuxième et dernier jour de cette visite d’État, le grand-duc et la grande-duchesse avaient un programme chargé avec la visite de la Fondation Champalimaud, une réunion au parlement, la tenue du forum économique Portugal-Luxembourg (130 entreprises luxembourgeoises étaient du voyage), un déjeuner avec le Premier ministre, la remise du diplôme de docteur honoris causa de l’Université NOVA au grand-duc Henri, la visite de l’exposition Portugal et Luxembourg et enfin une halte vers un lieu lié à la famille grand-ducale. En 1940, en effet, la grande-duchesse Charlotte, grand-mère du grand-duc Henri, avait trouvé refuge à la Casa Santa Maria.