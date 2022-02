Il vient d’Asie, se répand rapidement à travers le monde et est une conséquence de la mondialisation. Même si son nom y ressemble - Hubertium Covidum - rien à voir avec le Covid-19 ! Il s’agit en fait d’un ver plat découvert dans plusieurs jardins des Pyrénées-Atlantiques par un chercheur, Jean-Lou Justine. "Il n’est pas fréquent de trouver une toute nouvelle espèce sur notre territoire", explique-t-il à la revue spécialisée Sciences et Avenir.

Le Hubertium Covidum est donc un ver plat à tête en forme de marteau qui se différencie des autres espèces par deux caractéristiques. La première, c’est qu’il ne fait pas plus de 3 centimètres, contre 20 centimètres en moyenne pour ses plus proches cousins. "La première photo que j’ai reçue de l’espèce, j’ai cru avoir affaire à des bébés. Mais, non, c’étaient des adultes…"

Ensuite, sa couleur a interpellé les scientifiques qui ont analysé son cas, puisque ce ver est tout à fait noir comme le jais, ce qui le rendrait difficile à détecter.

Mais comment est-il arrivé jusqu’en France ? Encore une fois, la mondialisation et les échanges de plantes et de marchandises à travers le monde ont facilité son voyage. Et comme le Covid-19, c’est l’Italie qui joue le rôle de berceau européen. "Si en France, il semble encore peu présent, la situation serait différente en Italie: on a ainsi retrouvé plusieurs centaines d’individus dans un seul jardin", poursuit le chercheur auprès de nos confrères français.

Le problème, c’est que ce ver mettrait en danger la biodiversité dans nos contrées. "Les espèces animales qui vivent sur le sol et dans le sol sont en équilibre avec leur environnement européen depuis longtemps, et que l’arrivée d’un prédateur opportuniste peut changer cet équilibre. Altérer la biodiversité a un coût écologique, et même, un coût économique. Par exemple, on peut calculer que les espèces envahissantes diminuent les productions agricoles. Le coût des espèces exotiques envahissantes en France est énorme, de l’ordre de centaines de millions d’euros par an", rappelle le site scientifique The Conversation.