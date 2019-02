Rendre la ville plus verte ? Ce n’est plus un rêve mais un défi à atteindre dans les prochaines décennies.

Un précurseur ? L’architecte autrichien, Hundertwasser et ses maisons boisées. En décembre dernier, nous apprenons que le célèbre architecte Stefano Boeri signe son premier projet d’immeuble-forêt en Belgique et plus précisément au sud d’Anvers, dans le nouveau quartier en construction Nieuw Zuid.

En 2014, en plein cœur de Milan, il avait déjà réalisé le Bosco Verticale, deux tours résidentielles de 80 et 112 m de haut, dont les balcons étaient plantés d’1 ha de forêt, soit 900 arbres et des milliers d’arbustes. En 2022, le Palazzo verde ou "immeuble-forêt" ouvrira ses portes, soit 50 appartements aux toits et terrasses plantés de 86 arbres, 1 000 arbustes et 1 200 plantes vivaces. De quoi purifier cinq tonnes de CO2 par an, selon Triple Living, le développeur du projet.

Marie Pascale Vasseur et Marie-Noëlle Cruysmans

