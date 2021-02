Idéal pour se changer les idées : les musées de la ville de Bruxelles encore gratuits ce week-end, suivez le guide ! Magazine Jean Bernard © Musée de la ville de Bruxelles

Près d’un an que beaucoup d’entre nous tournons en rond comme lion en cage. Que nous sommes privés de sorties culturelles. En tout cas de cinéma, de théâtre, de concert ou de festival en tout genre. Car les musées, eux, ont pu rouvrir, dans le respect strict des mesures sanitaires. Mais les expositions de très belle facture se multiplient, à l’image de celle sur l’Empire romain que nous évoquions ici la semaine dernière, ou celle sur les Mérovingiens à Mariemont, peut-être plus pointue mais non moins passionnante et qui complète remarquablement le propos de la première puisque suivant la chronologie (l’Empire puis les suites de sa chute, en particulier dans nos régions). Mais un an de privations a pu provoquer des blocages chez certains pour qui l’idée de remettre le bout du nez dehors est au-dessus de leurs forces. D’où la belle initiative de la Ville de Bruxelles et de son échevine Delphine Houba menée durant le congé de carnaval, à savoir rendre ses musées et des institutions partenaires gratuits pour les étudiants sur présentation de la carte ad hoc.