En 2000, c’était la toute première fois au monde que cinq générations ont franchi un millénaire ensemble ! Si ce n’est pas un symbole ça !", s’exclame de son accent québécois chantant Jocelyne Robert qui vient d’écrire, indignée par le sort des vieux durant le Covid, un livre comme un cri du cœur intitulé Vieillir avec panache. "Et c’est bien parti pour rester ! Aujourd’hui, la courbe démographique s’est inversée et il y a davantage de plus de 65 ans que de moins de 25 dans les pays occidentaux. Alors l’âgisme, il va falloir y repenser à deux fois", remarque celle qui dit avoir rajouté à ce cri du cœur le cri de la raison : les vieilles et les vieux (comme elle aime à les nommer) sont très loin d’être ces enfants séniles et fragiles à qui il faut parler gentiment ou ignorer parce qu’ils sont réac’ et insupportables : " Je nous appelle les grands-adultes, en référence aux grands-parents parce qu’on est des jeunes vieux encore bien blessés car on a intériorisé les diktats d’une société de la performance. Prendre conscience que ce sont des clichés et pas notre réalité, c’est déjà s’affranchir d’une bonne partie de la peur qui accompagne la vieillesse : peur d’aller danser, peur de laisser libre cours à ses envies, et même à sa sexualité et c’est dommage ! Les boomers ont aiguillonné bien des changements vitaux dans nos sociétés", rappelle l’auteure.