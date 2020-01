Un nouvel oreiller innovant a été présenté au CES de Las Vegas la semaine passée.

Trouver une position confortable et efficace pour dormir lorsqu'on a tendance à ronfler la nuit peut parfois relever du calvaire. De nombreux modèles de coussins existent et promettent aux utilisateurs qu'ils trouveront la position idéale qui dégagera leurs voies respiratoires pour leur permettre de respirer. La semaine passée, au salon électronique CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, on est allé un pas plus loin en dévoilant le Motion Pillow. Il s'agit d'un coussin connecté qui s'engage à supprimer les ronflements de vos nuits grâce à un système de gonflement et de dégonflement de poches d'air qui se trouvent à l'intérieur de l'oreiller.

Le principe est simple. Le coussin est relié à un boitier posé sur votre table de nuit et équipé d'un micro. Celui-ci mesure le bruit émis par l'utilisateur et enregistre les décibels qui en émanent. Dès qu'il détecte un ronflement, il active les poches d'air situées à l'intérieur de l'oreiller. En se gonflant et se dégonflant, elles tentent de repositionner la tête du dormeur pour la mettre dans un angle qui lui permet de respirer normalement et de supprimer les ronflements. Ensuite, il se remet en position normale jusqu'à ce qu'il soit de nouveau activé. © Motion Pillow

Ce n'est pas la première fois qu'un oreiller vous assure de supprimer vos ronflements. Smart Nora fonctionnait déjà sensiblement de la même manière, en installant en dessous de votre oreiller classique, un système qui le fait bouger pour modifier la position de votre tête lorsque cela est nécessaire. Sur le marché, des coussins aux formes toutes plus farfelues les unes que les autres (oreiller Emma, Wopilo, Simba ou encore Acamara) affirment être la solution pour des nuits paisibles.

Pour le Motion Pillow, comptez entre 200€ et 400€ pour vous procurer cette petite merveille qui devrait être commercialisée dans les prochains jours.