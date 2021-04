En guerre contre la Prusse, les provinces aspiraient à la paix, mais pas la capitale.

Élu, en 1848, premier président de la république française puis, devenant en 1852, le deuxième empereur des Français, Napoléon III voulait supprimer la misère et, pour y réussir, il comptait sur l’essor de l’industrie, de l’agriculture et du commerce.

Il relança certes l’économie, fit de Paris la plus belle ville du monde et la capitale des spectacles et d’une certaine joie de vivre. Mais il n’a pas vaincu la misère ; il l’a déplacée. Pour transformer la ville, le préfet Haussmann délogea les pauvres et les travailleurs du centre en direction des quartiers extérieurs. Mais Haussmann lui-même reconnaissait que plus de la moitié des Parisiens vivaient dans une pauvreté voisine de l’indigence.

En France, comme ailleurs en Europe, des mouvements socialistes divers se développaient, regroupés le plus souvent autour de Karl Marx qui vivait alors à Londres.