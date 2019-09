Magazine À la mort de sa femme, Rembrandt ne supporte pas le veuvage mais il ne peut pas se remarier.

Notre presse people n’a rien inventé. Au milieu du 17e siècle, déjà, Rembrandt a payé très cher le prix de la gloire.

En 1642, il a 36 ans et il est une superstar. Il vit dans une maison à deux étages, dans le quartier juif d’Amsterdam, dans Sint Antoniesbreestraat. Cette maison abrite aujourd’hui le Musée Rembrandt. Il est incontestablement le peintre de la ville le plus demandé. C’est l’année d’un de ses plus célèbres tableaux, La ronde de nuit. Cinq mètres de largeur ! Il est riche, mais il mène un train de vie de prince. Depuis peu, il est le papa d’un petit Titus qui se porte bien. Auparavant, son couple avait eu trois enfants morts en très bas âge.

Mais voilà que meurt sa femme, Saskia, qu’il adore, qui a été son modèle sur tant de tableaux. Une pneumonie…

