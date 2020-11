En 1914, il a subi le baptême du feu chez nous et il a été blessé d’une balle à la jambe.

Les de Gaulle étaient des Parisiens mais une tradition, dans les grandes familles d’alors, voulait qu’une femme rentre accoucher chez sa mère. C’est ce qui fait que le général de Gaulle est né à Lille, le 22 novembre 1890. Rue Princesse, 9. La maison natale se visite. 25 pièces ! Lille était alors capitale du textile et le grand-père maternel dirigeait plusieurs usines de tulle.

On n’est pas dans un musée, mais dans une maison, avec ses meubles d’alors, un berceau d’époque et le buste du médecin qui a pratiqué l’accouchement et qui porte un nom de coureur cycliste flamand : Van Peteghem.

