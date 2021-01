Le projet prévoyait de submerger les deux temples d’Abou Simbel.

Le Haut barrage d’Assouan a été inauguré le 15 janvier 1971, voici juste cinquante ans. Il reste un des plus importants du monde. Il fournit toute l’Égypte en électricité et couvre, à lui seul, la moitié de ses besoins. Dans le pays, de nombreux villages sont reliés au réseau pour la première fois. En lui-même, le barrage a une hauteur de 111 mètres et 11 000 m3 d’eau peuvent passer, à chaque seconde, à travers les vannes.

Sa mise en place n’a été possible que grâce à la construction d’un réservoir d’eau, le lac Nasser, qui part à 10 km au sud de la ville d’Assouan, qui franchit la frontière du Soudan pour aller jusqu’à la première ville, Wadi Halfa. À 350 kilomètres. La largeur du lac varie et va jusqu’à 35 km.

(...)