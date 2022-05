Le 14 mai 1962, tout le Gotha était réuni à Athènes pour le mariage en grande pompe de la princesse Sophie d’Espagne, fille aînée du roi Paul et de la reine Frederika de Grèce, cette dernière étant la petite-fille du dernier Kaiser, avec Juan Carlos d’Espagne, fils du comte de Barcelone, prétendant au trône d’Espagne à cette époque dirigée par le général Franco.

Juan Carlos et Sofia, tous deux nés en 1938, se sont régulièrement croisés lorsqu’ils étaient adolescents. En 1954, la reine Frederika convia les membres des familles royales à une grande croisière pour promouvoir le tourisme dans les îles grecques, la couverture médiatique étant très importante. L’idée était aussi de faire naître de futurs mariages entre princes et princesses, ce qui dans ce cas précis, ne fut pas un succès. Il en résulta en effet un seul mariage, celui du prince Alexandre de Yougoslavie, fils du prince régent Paul, avec la princesse Maria Pia de Savoie, fille aînée du roi Umberto et de la reine Marie José d’Italie.

Juan Carlos né en exil à Rome, a ensuite grandi en Suisse puis au Portugal, avant d’être envoyé en Espagne pour y être scolarisé.